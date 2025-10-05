علم الهدی: فراجا پشتوانه نظام در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با جمعی از فرماندهان ارشد و کارکنان نیروی انتظامی در هفته نیروی انتظامی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نخست زحمات، ایثار و شهادت شما را که بالاترین نمونهٔ فداکاری در این سرزمین است، صمیمانه تقدیر میکنم؛ شما که همواره پیشقدم در دفاع از جان و مال مردم، در مهار تهدیدها و در حفظ آرامش جامعه بودهاید. این جمع، بهواسطه رفاقت، همبستگی و ایمان به مقام معظم رهبری توانسته است نقش محوری خود را در ساختن آیندهای روشن برای مردم ایفا کند.
فراجا، پشتوانهٔ نظام در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: در سخنرانیهای مستمر مقام معظم رهبری، بارها به «محور اقتدار» اشاره شده است؛ همانچنان که رهبری فرمودند، نیروی انتظامی بهعنوان رکن اساسی این محور، همواره از نخستین روزهای تأسیس، نقطهٔ تلاقی امنیت، اطلاعات و اجرای عدالت بوده است. این مفهوم نه صرفاً شعار، بلکه حقیقتی است که بر پایه دستور ولایت امرالمسلمین پایهگذاری شده و در مقیاس شرعی و قانونی واجبالاجرا محسوب میشود. بنابراین، فراجا نه فقط یک تشکیلات اداری، بلکه نشانگر پشتوانهٔ استواری نظام در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است.
وی با اشاره به دستاوردهای بزرگ نیروی انتظامی ادامه داد: به طور مثال جنگ دوازده روزه؛ این نبرد نمایانگر این بود که دشمن در مواجهه با نهاد فراجا و مراکز انتظامی، نتوانست نقطه ضعفی برای تهاجم پیدا کند. تمام حملات پیدرپی او به سرزمین ما تنها به سرکوب توانمندهای امنیتی رسید و نیروی انتظامی بهعنوان پشتوانهٔ اصلی دفاع، هرگز غلبهای نپذیرفت.
علم الهدی با بیان اینکه در دو سال گذشته، بهویژه در مرزهای شرقی، تعداد چشمگیری از عزیزان ما در نیروی فراجا به شهادت رسیدند که نشانگر تعهد بیدریغ این نیرو در محافظت از مرز و مردم است، خاطرنشان کرد: زمانی که شهر مشهد جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر داشت، دو پاسبان با تفنگهای برنو کافی بود تا امنیت کلی شهر حفظ شود. امروز، شهر با جمعیتی حدود ۳٫۵ میلیون نفر به بزرگترین شهرهای کشور تبدیل شده و نیروی انتظامی نیز بهسوی گسترش واحدهای تخصصی پیش رفته است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی به حوادث خاصی مانند سرقت طلاهای عروسی آیتالله صدر از منزلش در خیابان سنایی که باعث نارضایتی شدید شهروندان شد، اشاره کرد و گفت: این اتفاق نشان داد که حتی در بالاترین سطوح نیز ضرورت حضور کارآمد فراجا احساس میشود. این اتفاقها جرقهای برای تقویت نظارت داخلی و بهبود فرآیندهای واکنش سریع فراهم کردند.
وی یکی از چالشهای کار نیروی انتظامی را تنوع بیش از حد ماموریتها دانست و ابراز کرد: هر پاسگاه امروز مسئولیتهای متعدد از جمله اطلاعاترسانی، مبارزه با فساد، نظارت بر ترافیک، کنترل جرائم، مقابله با اراذل اوباش، بهمنظور بهمعروف نهیاز منکر و حفظ آرامش عمومی را برعهده دارد. این فشار کاری، منجر به خستگی، کاهش کارایی و بروز نارضایتی در میان مأموران میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری چالش دیگر را غفلت از شکایات مردم عنوان کرد و افزود: در مناطق دوردست، گاهی درخواستهای شهروندان بهسرعت پاسخ داده نمیشود یا بهصورت نامناسب به مقامات بالاتر ارجاع میگردد؛ نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی به نهاد فراجاست.
وی ادامه داد: بسیاری از مأمورین جوان (بین ۲۰ تا ۲۳ سال) بدون تجربه کافی در مواجهه با مسایل پیچیده (مثلاً بررسی خانه فساد، مقابله با ترافیک سنگین یا انجام عملیاتهای ضدتروریستی) بهسر میبرند و این موضوع میتواند خطاهای اجرایی و ناتوانی در رفع بهموقع مشکلات را بهبار آورد.
علم الهدی عدم هماهنگی در استفاده از سامانههای دیجیتال را از دیگر چالش های فراجا دانست و تاکید کرد: ثبت و پیگیری درخواستها بهصورت کاغذی یا در سامانههای پراکنده باعث تکرار، اشتباه و تاخیر در ارائه خدمات میشود.
ضرورت ایجاد واحدهای تخصصی و سازماندهی سامانه دیجیتال
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی پیشنهادهای اصلاحی جامع را ارائه کرد و افزود: ایجاد واحدهای تخصصی؛ در هر پاسگاه باید ساختار واضحی از واحدهای «مبارزه با فساد»، «نقشهبرداری ترافیک»، «روابط عمومی و اطلاعرسانی»، «پاسخ به توجیهات بهمعروف نهی از منکر» و «پاسخ به درخواستهای اضطراری» ایجاد شود. هر واحد با تیمی از مأمورین متخصص و دارای آموزشهای ویژه، بار کاری را بهصورت عادلانه تقسیم میکند.
وی به سازماندهی سامانهٔ دیجیتال اشاره کرد و گفت: یک پلتفرم یکپارچه ثبت، ارزیابی، تخصیص مامور و بازخورد باید در سرتاسر کشور بهکار گرفته شود؛ این سامانه باید زمانبندی پاسخگویی (مثلاً نه روز کاری) و امکان پیگیری شفاف را داشته باشد.
