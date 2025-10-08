حداقل ۳ زخمی و ۴ مفقود در پی ریزش ساختمان در مادرید اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، اینماکولادا سانز، معاون شهردار مادرید، روز چهارشنبه به خبرنگاران حاضر در محل حادثه گفت که اولویت فوری، یافتن افراد مفقود و تضمین ایمنی تمام پرسنل درگیر در عملیات نجات است.

این حادثه در خیابان کاله د لاس هیلراس در منطقه اپرا رخ داد. شاهدان عینی گزارش دادند که صدای برخورد بلندی را شنیده‌اند و به دنبال آن ابری از گرد و غبار و آوار خیابان را پر کرده است.

به گفته مقامات، ریزش شامل طبقات بالایی یک ساختمان پنج طبقه بوده است که به تدریج فرو ریخته است. نمای ساختمان همچنان ناپایدار است و چالش‌هایی را برای تیم‌های امدادی که در محل کار می‌کنند، ایجاد می‌کند.

سانز گفت عملیات نجات همچنان ادامه دارد و تیم‌ها با دقت در حال عبور از سازه‌های ناپایدار و توده‌های بزرگ آوار هستند. امدادگران اورژانس، از جمله آتش‌نشانان، مهندسان، کادر پزشکی و روانشناسان، در حال کمک به قربانیان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده هستند.

او افزود که انتظار می‌رود این عملیات برای چندین ساعت، احتمالاً حتی چند روز، ادامه یابد، زیرا تیم‌ها برای تثبیت ساختمان و پاکسازی آوار تلاش می‌کنند. علت ریزش هنوز در دست بررسی است.