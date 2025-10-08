فرخی: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رتبه دوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شکراله فرخی گفت: در ارزیابی سال گذشته که در چهار محور اصلی شامل حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، اثرگذاری و برونداد و توسعه فناوری و در قالب ۲۳ زیرمحور و ۱۰۷ شاخص انجام شد، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توانست در بین دانشگاه‌های تیپ ۳ کشور، جایگاه دوم را کسب کند.

وی افزود: عملکرد دانشگاه در محورهای مختلف ارزیابی، بسیار درخشان بوده است؛ به‌گونه‌ای که در محورهای تولید و ترجمان دانش، حاکمیت و رهبری و توسعه فناوری، موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدیم.

فرخی با اشاره به موفقیت کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه، تصریح کرد: این کمیته با فعالیت‌های هدفمند علمی و پژوهشی خود توانسته رتبه نخست در میان دانشگاه‌های تیپ ۳ کشور را به دست آورد.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همچنین از درخشش کمیته‌های اخلاق در پژوهش خبر داد و گفت: کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با رعایت دقیق استانداردهای علمی و اخلاقی، موفق به کسب رتبه اول کشور شدند.

فرخی ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به خانواده دانشگاه، خاطرنشان کرد: کسب این رتبه حاصل تلاش خستگی‌ناپذیر استادان، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان حوزه تحقیقات و فناوری است. این موفقیت نشان می‌دهد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با برنامه ریزی دقیق و تکیه بر توان داخلی، مسیر تعالی علمی و فناورانه را با قدرت ادامه می‌دهد.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: حفظ و ارتقای این جایگاه ملی (کشوری)، از اهداف مهم دانشگاه در آینده خواهد بود.