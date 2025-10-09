نعمانی:پیشرفت مطلوب فاز نخست نهضت ملی مسکن جاسک

فاضل نعمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن جاسک در دو فاز در حال اجرا است؛ فاز نخست موسوم به ۳۷ هکتاری شامل ۳۶۵ واحد مسکونی است که هماکنون از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار بوده و به مرحله اجرای نمای سنگ رسیده است.
وی افزود: فاز دوم این طرح در زمینی به وسعت ۱۲۷ هکتار با ۴۰۰ واحد مسکونی در حال اجراست و در مرحله فونداسیون قرار دارد.
رئیس اداره راه و شهرسازی جاسک بیان کرد:در مجموع، تاکنون ۷۶۵ واحد در قالب این طرح در دست احداث است.
نعمانی ادامه داد: در کنار این واحدها ۶۵ قطعه زمین نیز بهصورت شخصی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده که ساختوساز آنها توسط خود افراد انجام میشود.
رئیس اداره راه و شهرسازی جاسک با اشاره به لزوم همراهی متقاضیان گفت: بر اساس ارزیابیهای معاونت مسکن و ساختمان هر متقاضی باید حدود ۳۰۰ میلیون ریال آورده نقدی واریز کند که جزئیات آن از طریق پیامک اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد: متقاضیانی که کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال واریز کردهاند از طرح حذف و افراد جدید جایگزین خواهند شد.
نعمانی خاطرنشان کرد: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مستقیماً به تأمین اعتبارات از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی وابسته است.
او تصریح کرد: علیرغم برخی محدودیتهای اعتباری، روند اجرای پروژه مطلوب است و با تکمیل مراحل باقیمانده گام بلندی در مسیر خانهدار شدن شهروندان جاسکی برداشته خواهد شد.
نظر شما