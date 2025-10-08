به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید شفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید یک همایش ملی است که به‌صورت کشوری و استانی قرار است در سالن همایش‌های دانشگاه پیام‌نور اردستان برگزار شود و همراه با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی افزود: سرمایه‌گذاران از سراسر کشور و استان توسط اتاق بازرگانی استان اصفهان برای این همایش دعوت شده‌اند که هدف از برگزاری این همایش شناسایی استعدادها و پتانسیل‌های شهرستان اردستان در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و گردشگری است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که در شهرستان جنبه عملی دارد معرفی خواهد شد و در همایش نیز توسط کارشناسان و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود.

شفیعی تصریح کرد: پیش‌بینی شده است که سرمایه‌گذاران بسیاری از استان و کشور در این همایش شرکت خواهند کرد همچنین از تمام واحدهای تولیدی، صنعتی و مدیران استانی و شهرستانی جهت حضور دعوت شده است.

وی بیان کرد: شهرستان اردستان در حوزه صنعت، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد چرا که این شهرستان دارای یک شهرک صنعتی به مساحت ۱۱۳ هکتار و دو ناحیه صنعتی دیگر در زواره و مهاباد بوده و نیمی از این مساحت توسط واحدهای صنعتی فعال اشغال شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان با بیان اینکه این شهرستان ۸۸ واحد صنعتی فعال دارد، اضافه کرد: نیمی دیگر از مساحت شهرک صنعتی شهرستان قابل واگذاری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در این منطقه در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

شفیعی ادامه داد: شهرستان اردستان از لحاظ معدن بسیار غنی بوده و تمام مواد معدنی که ممکن است که نقاط دیگر کشور یافت نشود در این منطقه وجود دارد، معادن طلا، نقره، مس، باریت و منیزینم نمونه‌ای هایی از معادن شهرستان هستند.

وی یادآور شد: انواع معادن در شهرستان اردستان موجود بوده و در حوزه فرآوری مواد معدنی می‌شود سرمایه‌گذاری بسیار خوبی انجام شود چرا که مواد معدنی شهرستان به‌دلیل نبود واحد فرآوری، به شهرهای دیگر انتقال داده می‌شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت اردستان تصریح کرد: باتوجه به اینکه شهرک صنعتی شهرستان اردستان از معافیت مالیاتی ۱۳ ساله برخوردار بوده و قیمت زمین‌های صنعتی این شهرستان نیز از سراسر استان کمتر است، زمینه ترغیب سرمایه‌گذار برای حضور در این منطقه فراهم می‌شود.