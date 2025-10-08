به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان گردشگری شهرستان اعلام کرد: مسائل مربوط به مالیات، بیمه و قیمت حامل‌های انرژی باید در سطح ملی حل شود تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار گردشگری در استان فراهم گردد.

وی افزود: گردشگری سیاحتی و زیارتی و مدیریت مناطق آزاد باید به‌صورت یکپارچه انجام شود و این صنعت خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج شود تا ابزارهای نظارتی و مدیریتی لازم برای اجرای صحیح برنامه‌ها در اختیار وزارتخانه قرار گیرد.

شکوهی تصریح کرد: تعرفه حامل‌های انرژی باید بر اساس ماهیت صنعت گردشگری تعریف شود و قوانین موجود امکان مطالبه و مدیریت صحیح زنجیره ارزش گردشگری را فراهم می‌آورد. با پیگیری مسئولان وزارتخانه، این اهداف قابلیت تحقق دارند و می‌توانند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهره‌وری اقتصادی در حوزه گردشگری شوند.

وی همچنین یادآور شد: سال ۱۳۹۸ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف شد شرح وظایف و ساختار جدید خود را تدوین کرده و به مدیرکل پارلمانی وزارتخانه ارائه دهد تا چارچوب قانونی و مدیریتی مناسب برای هدایت گردشگری کشور فراهم شود.