تنکابن - فرماندار تنکابن گفت: مسائل مربوط به مالیات، بیمه و قیمت حامل‌های انرژی باید در سطح ملی حل تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار گردشگری فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان گردشگری شهرستان اعلام کرد: مسائل مربوط به مالیات، بیمه و قیمت حامل‌های انرژی باید در سطح ملی حل شود تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار گردشگری در استان فراهم گردد.

وی افزود: گردشگری سیاحتی و زیارتی و مدیریت مناطق آزاد باید به‌صورت یکپارچه انجام شود و این صنعت خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج شود تا ابزارهای نظارتی و مدیریتی لازم برای اجرای صحیح برنامه‌ها در اختیار وزارتخانه قرار گیرد.

شکوهی تصریح کرد: تعرفه حامل‌های انرژی باید بر اساس ماهیت صنعت گردشگری تعریف شود و قوانین موجود امکان مطالبه و مدیریت صحیح زنجیره ارزش گردشگری را فراهم می‌آورد. با پیگیری مسئولان وزارتخانه، این اهداف قابلیت تحقق دارند و می‌توانند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهره‌وری اقتصادی در حوزه گردشگری شوند.

وی همچنین یادآور شد: سال ۱۳۹۸ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف شد شرح وظایف و ساختار جدید خود را تدوین کرده و به مدیرکل پارلمانی وزارتخانه ارائه دهد تا چارچوب قانونی و مدیریتی مناسب برای هدایت گردشگری کشور فراهم شود.

