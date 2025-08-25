به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی شامگاه دوشنبه در حاشیه اجرای طرح‌های آبرسانی و هفته دولت با اشاره به شرایط شهرستان اظهار داشت: به دلیل داشتن فرمانداری ویژه و موقعیت مهم منطقه‌ای، تنکابن به تقویت تجهیزات و ماشین‌آلات خدماتی نیازمند است تا بتواند امور روزمره و مدیریت بحران‌ها را به بهترین شکل انجام دهد.

وی افزود: در حال حاضر تنها یک بیل مکانیکی و یک تانکر آب در اختیار شهرستان قرار دارد که پاسخگوی حجم خدمات و نیازهای گسترده مردم نیست. این محدودیت‌ها می‌تواند روند پروژه‌ها و خدمات‌رسانی را با مشکل مواجه کند و ضرورت اقدام فوری برای جبران این کمبودها را دوچندان می‌کند.

فرماندار ویژه تأکید کرد: انتظار داریم مسئولان استانی و ملی با اختصاص ماشین‌آلات و تجهیزات لازم، زمینه انجام بهتر پروژه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم را فراهم کنند. تقویت زیرساخت‌ها نه تنها موجب تسهیل امور جاری شهرستان می‌شود، بلکه آمادگی لازم برای مدیریت بحران‌ها را نیز تضمین می‌کند.

شکوهی با قدردانی از صبوری مردم در تحمل محدودیت‌ها و نارسایی‌های زیرساختی اظهار داشت: بخشی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بخشی دیگر نتیجه سوءمدیریت‌های گذشته بوده است، اما با نگاه کارشناسی و اجرای پروژه‌های زیربنایی، می‌توان آینده‌ای روشن و توسعه پایدار برای شهرستان رقم زد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت مسئولان و همراهی مردم، کلید پیشبرد اهداف و ارتقای کیفیت زندگی در تنکابن خواهد بود و جبران کمبود تجهیزات، گامی مهم در این مسیر محسوب می‌شود.

