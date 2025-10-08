صدور هشدار جوی سطح نارنجی هواشناسی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر،مهرداد حسنزاده با اشاره به تقویت سامانه همرفتی در ارتفاعات و مناطق مرکزی، اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها، این سامانه منجر به رگبار باران همراه با رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظهای خواهد شد؛ این شرایط بهویژه در شهرستانهای بشاگرد، حاجیآباد، برخی مناطق مرکزی و سواحل تنگه هرمز میتواند با طوفان لحظهای، گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا همراه باشد.
وی افزود: در نتیجه فعالیت این سامانه، احتمال بالا آمدن آب رودخانههای فصلی، جاری شدن روانآب، سیلابی شدن موقت مسیلها، کاهش کیفیت هوا، خسارت به سازههای سبک و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اساس این هشدار، از عصر پنجشنبه ۱۷ مهر تا پایان جمعه ۱۸ مهر، هشدار سطح نارنجی برای شهرستانهای حاجیآباد، بشاگرد، ارتفاعات بندرعباس، خمیر، رودان، میناب و سواحل قشم صادر شده و دیگر مناطق استان نیز در وضعیت هشدار سطح زرد قرار دارند.
حسنزاده با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی این سامانه، از شهروندان خواست: از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و از انجام فعالیتهایی مانند کوهنوردی یا چرای دام در ارتفاعات اجتناب ورزند؛ همچنین با توجه به احتمال وقوع سیلاب موقتی در منطقه بشاگرد و وقوع تندباد لحظهای در بنادر مرکزی، ضروری است تدابیر پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و پرهیز از توقف در اطراف درختان فرسوده تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاههای امدادی و خدماتی استان در آمادهباش کامل هستند تا در صورت وقوع حادثه، سریعترین واکنش ممکن را ارائه دهند.
