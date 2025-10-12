۵۳ کیلومتر لایروبی و ساماندهی رودخانه های آذربایجان غربی انجام شد

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از لایروبی ۵۳ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان از سال آبی گذشته تاکنون خبر داد و گفت: این اقدام در راستای کنترل سیلاب، افزایش ظرفیت عبور جریان آب و ساماندهی مسیرهای رودخانه‌ای انجام شده است.

وی اظهار کرد: لایروبی رودخانه‌ها یکی از اقدامات اساسی برای کنترل سیلاب، حفاظت و ساماندهی بستر رودخانه‌ها به شمار می‌رود که با رفع انسدادهای مسیر، موجب افزایش راندمان انتقال جریان آب، جلوگیری از زهدار شدن اراضی حاشیه رودخانه و تسهیل تخلیه جریان به پایانه می‌شود.

رستگاری ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱.۶ کیلومتر عملیات لایروبی و ساماندهی در شهرستان‌های خوی (مسیل بولاپوش)، چالدران (مسیل‌های مخور، زاویه علیا، بیگ‌کندی و اروج‌کندی)، مهاباد (مهابادچای) و ارومیه (شهرچای و مسیل حیدرلو) انجام شده است.

وی گفت: همچنین در سال جاری نیز یک کیلومتر عملیات ساماندهی در شهرستان‌های چایپاره (مسیل ایلانلو)، شوط (مسیل تیمورآباد)، سلماس (مسیل سیلاب و وردان)، شاهین‌دژ (مسیل بی‌بی‌کند) و مهاباد (مهابادچای) صورت گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات شرکت در زمینه کاهش آلودگی منابع آبی گفت: در راستای جلوگیری از آلودگی منابع آب، نیروهای گشت و بازرسی این شرکت ۱۲۵۰ واحد آلاینده را در سطح استان شناسایی کرده و پرونده آن‌ها برای اقدامات قانونی بعدی به اداره‌کل محیط‌زیست آذربایجان غربی ارسال شده است.

رستگاری یادآور شد: بر اساس ماده ۶ آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی منابع آب و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، وظیفه برخورد و اعمال قانون در قبال واحدهای آلاینده بر عهده اداره‌کل محیط‌زیست است و نقش شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه، صرفاً در حد شناسایی و گزارش‌دهی شده است.