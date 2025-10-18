هشدار جوی سطح نارنجی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشدار تقویت نقطهای بارش همرفتی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان از بعدازظهر شنبه ۲۶ مهر تا اواخر وقت دوشنبه ۲۸ مهر ماه در استان هرمزگان تحت عنوان هشدار نارنجی صادر شد.
پیش بینی رگبار نسبتاً شدید باران و رعد و برق گاهی تگرگ و تندباد لحظهای، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات شرقی و شمالی استان با تاکید بر بشاگرد و حاجی آباد از ویژگیهای این سامانه است.
بالا آمدن آب رودخانههای فصلی، سیلابی شدن موقت مسیلها، جاری شدن روان آب، خسارت به سازههای سبک به دلیل تندباد لحظهای، خسارت به محصولات کشاورزی، کاهش موقتی کیفیت هوا به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک از اثرات مخاطره آمیز این سامانه است.
لزوم اتخاذ تمهیدات لازم با توجه به احتمال وقوع سیلاب موقتی در مناطق بشاگرد و حاجی آباد، عدم اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، اجتناب از فعالیت کوهنوردی، عدم صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، اطمینان از استحکام سازههای سبک، عدم توقف در اطراف درختان فرسوده نیز توصیه شده است.
