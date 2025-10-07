سید مجتبی طباطبایی معاون حقوقی باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می‌شود در پرونده منتظر محمد تیم حقوقی باشگاه استقلال دچار شده اشتباه شده یا دفاعیات از طریق چت جی پی تی تدوین گردیده، گفت: بنده ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ معاونت حقوقی استقلال را تحویل گرفتم؛ در آن زمان اصلاً مهلت دفاعیه در پرونده منتظر محمد تمام شده بود و تمام دفاعیات توسط تیم حقوقی قبلی باشگاه ارائه شده بود. ما اصلاً فرصتی برای دفاعیه نداشته و کوچک ترین نقشی در تدارک دفاع نداشته ایم.

وی افزود: لیکن براساس وظیفه‌ حرفه ای که داشتم از همان ابتدا به صورت کتبی به مدیریت وقت باشگاه در خصوص آثار عدم پرداخت مطالبات منتظر محمد و خطر بسته شدن پنجره باشگاه به دفعات تذکر داده ام اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفت.

معاونت حقوقی باشگاه استقلال تصریح کرد: با وجود اینکه تیم حقوقی کنونی باشگاه اصلاً نقشی در پرونده منتظر محمد نداشته، اما با تمام توان از حق باشگاه استقلال در دادگاه CAS دفاع خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: پیش از صدور رأی کمیته وضعیت فیفا هم ما به مدیریت وقت باشگاه هشدار داده بودیم که این پرونده ممکن است دردسرساز شود، اما متأسفانه در آن زمان اقدامی برای پرداخت مطالبات منتظر محمد نشد ولی امیدواریم در دادگاه CAS بتوانیم از حق باشگاه دفاع کنیم.