به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید والامقام «غلامرضا جمشیدی‌پور»، از نیروهای فراجا که در راه حفظ امنیت و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسیده است، روز جمعه ۱۸ مهرماه رأس ساعت ۱۱:۳۰ از مقابل مصلای الغدیر خرم‌آباد بر دستان مردم مؤمن و شهیدپرور لرستان تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

این مراسم پس از اقامه نماز جمعه، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای انتظامی و مسئولان استانی برگزار می‌شود.

شهادت در مسیر مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح

براساس این گزارش، سرهنگ «غلامرضا جمشیدی‌پور» از مأموران نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در جریان عملیات مقابله با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در محور نهبندان به زابل، پس از درگیری مسلحانه با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید بزرگوار پس از انجام مراسم وداع در یگان خدمتی، به زادگاهش لرستان منتقل و طبق برنامه اعلام‌شده، صبح فردا طی مراسمی باشکوه با حضور مردم ولایی خرم‌آباد تشییع خواهد شد.

شهید جمشیدی‌پور از فرزندان غیور و دلاور لرستان بود که سال‌ها در صف مقدم دفاع از امنیت کشور خدمت می‌کرد.

وی دارای دو فرزند، یک پسر ۱۲ ساله و یک دختر ۷ ساله است.

دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع

فرماندهی انتظامی استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن، شریف و شهیدپرور این استان دعوت کرده است تا با حضور گسترده در مراسم تشییع و خاکسپاری شهید «غلامرضا جمشیدی‌پور»، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهیدان و مدافعان امنیت کشور نشان دهند.