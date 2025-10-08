آذرکیش:۷۷۰۰ فضای آموزشی جدید در مناطق محروم در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذرکیش بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان که با ریاست استاندار اصفهان برگزار شد بر اهمیت مشارکت همهجانبه مردم، نهادها و دستگاهها در ارتقای نظام آموزشی کشور تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش جایگاه بسیار رفیعی دارد و برای بهبود کیفیت آموزش، همکاری تمامی ارکان جامعه ضروری است. وی افزود که قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز با هدف تحقق همین مشارکت و نظارت عمومی تدوین شده است.
آذرکیش با اشاره به ظرفیتها و عملکرد موفق استان اصفهان در شاخصهای آموزشی و تربیتی، این موفقیتها را نتیجه تلاش هماهنگ مدیران، معلمان، خانوادهها و نهادهای همراه دانست.
وی تأکید کرد: نظام تعلیم و تربیت باید فرآیندی تعالیجویانه، تعاملی و یکپارچه باشد و از این رو یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه، ارتقای کیفیت آموزش از طریق ۲۱ شاخص کمی از جمله ارتقای معدل دوره دوم متوسطه، کاهش تراکم کلاسها، افزایش سرانه ورزشی و تقویت توانمندی حرفهای معلمان و مدیران مدارس است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به تغییر کارکرد آزمون نهایی اشاره کرد و گفت: اکنون کمتر از ۱۵ درصد ورودیهای دانشگاه از طریق کنکور هستند که نشاندهنده افزایش نقش مدرسه و کیفیت آموزش در فرآیند تحصیلی است. وی افزود: دیپلم صادر شده باید نشاندهنده توانمندی واقعی دانشآموز باشد و برنامهریزیها باید در این راستا صورت گیرد.
آذرکیش به موفقیتهای دانشآموزان در حوزه نخبگانی و کسب بیش از ۴۰ مدال در المپیادهای جهانی علمی و ورزشی اشاره کرد و گفت: باید کیفیت آموزش را در همه سطوح ارتقا داد، نه فقط در بخش نخبگان.
وی به اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و از ساخت ۷۷۰۰ فضای آموزشی جدید در مناطق محروم با مشارکت خیرین خبر داد: بیش از ۲۴۰۰ مدرسه از این تعداد آماده بهرهبرداری است. همچنین طرحهایی مانند مدرسه جهاد سلامت، سفر یادگیری و شبکه ملی یادگیری معلم با هدف ارتقای مهارت حرفهای معلمان و مدیران مدارس در حال اجراست.
آذرکیش بر اهمیت توجه ویژه به دورههای پیشدبستانی و ابتدایی تأکید کرد و گفت: این دوران بهترین زمان برای یادگیری است و نیازمند سرمایهگذاری و برنامهریزی بیشتر است. هدف نهایی ایجاد فرصتهای یادگیری متنوع و باکیفیت برای همه دانشآموزان است.
وی افزود: مسیر ورود به دانشگاه تنها یکی از راههای رشد است و بیش از ۸۵ درصد فعالیتهای اقتصادی جهان توسط افرادی انجام میشود که دیپلم دارند اما وارد دانشگاه نشدهاند؛ از این رو توسعه آموزشهای فنیوحرفهای و مهارتی برای آمادگی دانشآموزان جهت ورود به بازار کار ضروری است.
آذرکیش با تأکید بر نقش همه ذینفعان از خانوادهها تا نهادهای دولتی و غیردولتی گفت: همکاری و همافزایی تمامی بخشها برای رسیدن به آموزش باکیفیت حیاتی است و آموزش و پرورش تنها با مشارکت جمعی میتواند به اهدافش دست یابد.
