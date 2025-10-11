به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش گفت: ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به روشنی بر بهرهگیری از تمام ظرفیتها و منابع برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی تأکید دارد و این شوراها نقش محوری در اجرای این مأموریت ایفا میکنند.
وی افزود: رئیسجمهور با تأکید بر سه اصل عدالت، مشارکت بینبخشی و تکنولوژی، نگاه جدیدی را به مدیریت آموزش در کشور وارد کرده است و استانداران سراسر کشور باید هماهنگکنندگان اصلی این روابط بینبخشی باشند تا شاهد تحولی واقعی در نظام تعلیم و تربیت باشیم.
آذرکیش ادامه داد: در جدول شاخصهای کمی برنامه هفتم توسعه، ۲۱ شاخص برای ارتقای نظام آموزشی کشور تعیین شده که یکی از مهمترین آنها ارتقای اثربخشی آموزش در دوره دوم متوسطه است و در سالهای اخیر، تغییر کارکرد امتحانات نهایی و سنجش میزان دستیابی به اهداف کتابهای درسی از جمله اقداماتی بوده که در راستای همین شاخصها انجام شده است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: امروز بیش از ۸۵ درصد از دانشآموزان کشور از مسیر کنکور وارد دانشگاهها نمیشوند و این نشان میدهد که ما باید کیفیت آموزش عمومی و مهارتی را تقویت کنیم تا همه دانشآموزان، صرفنظر از مسیر ورود به دانشگاه، از آموزش اثربخش برخوردار باشند.
وی ادامه داد: آموزش باکیفیت تنها به یک عامل محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل درونی و بیرونی از جمله توانمندی معلمان، امکانات مدارس، سرانه ورزشی، تراکم کلاسها و شیوه مدیریت آموزشی بر آن تأثیرگذار است؛ به همین دلیل برنامهریزی عملیاتی متناسب با شرایط هر منطقه ضروری است تا عدالت آموزشی واقعی در سراسر کشور محقق شود.
آذرکیش گفت: در حال حاضر بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در سراسر کشور با مشارکت خیرین و مردم در حال ساخت است و دو هزار و ۴۰۰ واحد از این مدارس آماده بهرهبرداری است؛ این اقدامات، نشانهای روشن از نقش مؤثر مردم و خیرین در تحقق عدالت آموزشی است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ارتقای کیفیت آموزش نیازمند توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس است و بر همین اساس، طرح «مدرسه تراز صنعت» و برنامههای توانمندسازی حرفهای معلمان در قالب شبکه ملی یادگیری معلمان در دستور کار قرار گرفته و استان اصفهان در هر دو بخش پیشگام است.
وی با بیان اینکه آموزش مهارتی و فنی یکی از محورهای مهم در مسیر تحول آموزش متوسطه است، عنوان کرد: اکنون بیش از ۶۵۰ مرکز فنیوحرفهای دولتی در سراسر کشور در اختیار هنرستانها قرار گرفته و تلاش میشود ارتباط میان آموزش و بازار کار تقویت شود تا دانشآموزان با مهارتهای واقعی وارد جامعه شوند.
آذرکیش نقش فعال صنعت، خیرین و خانوادهها در تحقق آموزش کارآمد را ضروری دانست و گفت: سند تحول بنیادین مدرسه را نقطه اتکای دولت و ملت در رشد و تعالی کشور میداند و تحقق این هدف بدون مشارکت همه ارکان ممکن نیست.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: تلاش ما بر این است که آموزش حضوری همواره در اولویت باشد و مدرسه، آخرین جایی باشد که در شرایط خاص تعطیل میشود و اولین مکانی که بازگشایی خواهد شد؛ چراکه مدرسه تنها محل آموزش درسی نیست، بلکه کانون تربیت و رشد شخصیت دانشآموزان است.
وی گفت: امسال بیش از ۱۴ نهاد و دستگاه از جمله ثبتاحوال، دادگستری، مخابرات و سازمان بهزیستی در قالب سامانه شهید محمود مأموریت دارند تا با همکاری آموزش و پرورش، دانشآموزان بازمانده از تحصیل را شناسایی و به مدرسه بازگردانند و این اقدام گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آموزشی است.
آذرکیش اظهار کرد: استان اصفهان با مدیریت دلسوزانه مسئولان و همراهی خیرین، دستگاههای اجرایی و دانشگاهها، از استانهای پیشرو در اجرای برنامههای تحولی آموزش و پرورش است و برگزاری رویداد ملی مهارت در این استان با حضور بیش از هزار و سیصد شرکتکننده، نمونهای روشن از ظرفیت عظیم این استان در توسعه مهارتآموزی است.
