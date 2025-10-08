رحمانی: معیشت مردم یکی از مسائل مهم در خصوص احیای دریاچه ارومیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی ظهر چهارشنبه در سومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران بیان اینکه توجه به معیشت مردم منطقه یکی از مسایل مهم در خصوص احیای دریاچه ارومیه است و گفت: ایجاد درآمد جایگزین برای مردم به جد پیگیری می‌شود و فرصت‌های مرزی استان یک ظرفیت برای این درآمد محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه امکان‌پذیر است، گفت: احیای دریاچه ارومیه دغدغه اصلی دولت است و احیای آن به جد دنبال می‌شود.

رحمانی، خواستار همکاری و مساعدت مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشگران برای احیای دریاچه شد، گفت: برای احیا نیازمند همکاری دانشگاهیان و مشارکت مردم هستیم.

وی، توسعه مشارکت مردمی و فعالیت علمی را در احیای دریاچه ارومیه مثمرثمر دانست و گفت: در این راستا همه باید پای کار بیایند و دولت و رییس جمهور هم از ایده‌های علمی برای احیای دریاچه استقبال می‌کند.

چرخه کمک به احیای دریاچه ارومیه فعال است

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در خصوص بررسی وضعیت دریاچه گفت: چرخه کمک به احیای دریاچه ارومیه فعال است،باید متناسب با تغییر اقلیم برنامه‌ریزی کنیم.

رحمانی با اشاره به راه‌اندازی ۴ ستاد سرمایه گذاری، فناوری و دانش بنیان، فرصت‌های اقتصادی مرز و ستاد دبیرخانه احیای دریاچه ارومیه در استان افزود: این ۴ ستاد مدل توسعه‌ای استان را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به ظرفیت مرز و پتانسیل‌های فراوان استان که هرکدام یک فرصت برای توسعه است، تصریح کرد: ایحاد زیرساخت‌های سخت در استان از جمله راه آغاز شده است و در حوزه زیرساخت‌های نرم نیز باید فعال‌تر شویم.

استاندار آذربایجان غربی بر لزوم اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مردم تاکید کرد و گفت: اگرچه معیشت مردم این استان عمدتا کشاورزی است اما با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه باید کشاورزی در استان، روش‌های کشت و شیوه‌های آبیاری اصلاح شود و از کشاورزی پر آب بر فاصله بگیریم.

وی با اشاره به انتشار اخبار دروغین در خصوص تخلیه روستاهای اطراف دریاچه ارومیه گفت: اقدامات جدی برای احیای دریاچه ارومیه هم از سوی دولت و هم از استان آغاز شده است اما اگر در این راستا مشارکت صورت نگیرد حتما در طولانی مدت، مخاطرات جدی گریبانگیر مردم خواهد شد.

بارزترین تاثیر تغییر اقلیم، خشکی دریاچه ارومیه است

محمود رضازاد، رییس دانشگاه ارومیه نیز در این مراسم افزود: تغییر اقلیم و دریاچه ارومیه به عنوان چالش و یک مسئله حیاتی برای مردم منطقه است که در تلاشیم با این همایش راهکارهای عملیاتی ارائه شود که راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه در قرن اخیر، تغییر اقلیم یک چالش جهانی است و بارزترین تاثیر تغییر اقلیم، خشکی دریاچه ارومیه است، گفت: مشکل خشکی دریاچه ارومیه نه تنها دغدغه مردم منطقه بلکه دغدغه رئیس جمهور است.

رضازاد با بیان اینکه افزایش دما مقدمه کاهش بارندگی و خشکسالی و نهایتا موجب تغییر اقلیم شده است، اظهار کرد: ناپایداری هوا در پراکنده کردن ابرهای بارور تاثیرگذار است و افزایش دو درجه‌ای دما در کل دنیا سبب افزایش تبخیر در محیط پیرامون شده است؛ افزایش دما خطرناک و موجب تنش و آسیب در گیاهان و درختان شده است.

رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به کم آبی و خشکسالی بر ضرورت صرفه جویی و استفاده بهینه در مصرف آب تاکید کرد و گفت: در استفاده آب باید از استانداردهای جهانی تبعیت شود و در راستای آگاهی سازی عمومی و فرهنگسازی مصرف آب باید از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد نیز استفاده شود.

وی، تاکید کرد: دانشگاه ارومیه به عنوان دانشگاهی پیشرو، خود را متعهد به کمک در حل معضل کم آبی می‌داند و آمادگی همکاری برای رفع این معضل است.

ارسال ۲۱۳ مقاله به دبیرخانه سومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی

خدیجه جوان، دبیر علمی کنفرانس نیز در این مراسم ایجاد بستری برای تبادل تجربه و ایده‌های نو در موضوع تغییر اقلیم و ارایه راهکار علمی را از اهداف این کنفرانس اعلام کرد و افزود: به دبیرخانه این کنفرانس ۲۱۳ مقاله ارسال شد که بعد از داوری، ۱۴۸ مقاله انتخاب شد، همچنین در این کنفراس ۲ کارگاه تخصصی نیز پیش بینی شده است.

وی، خواستار تداوم این جریان علمی در دانشگاههای کشور شد و گفت: امید است این چنین همایش‌هایی گام موثری در انتقال دانش و حرکت به سمت آینده‌ای پایدار باشد.