به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و شصت و سومین جلسه هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای هیئت عالی جذب، به ریاست محمد علی کی‌نژاد و دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌زاده برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، پیش از ورود به دستور، ۱۱ پرونده متقاضیان ماده ۱۵ توسط دبیر هیئت عالی جذب مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

در ادامه حسینعلی قبادی دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی درباره تسری ۵ درصد تغییر سهمیه رشته‌گرایش‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پس از سال ۱۴۰۲ ارائه داد.

وی با اشاره به کمبود ردیف‌های استخدامی دانشگاه‌ها پیشنهاد کرد با افرادی که جذب شده اما هنوز ردیف استخدامی و تأمین اعتبار دریافت نکرده‌اند، قرارداد پسادکترا منعقد شود. اعضای هیأت عالی جذب با این پیشنهاد موافقت کردند.

ارائه گزارش ۱۷ ساله عملکرد هیئت عالی جذب

در بخش دیگری از جلسه، محمدعلی کی‌نژاد رئیس هیئت عالی جذب از دیدار خود با معاون اول رئیس‌جمهور و ارائه گزارش ۱۷ ساله عملکرد این هیأت از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۵۵ هزار و ۷۶۸ نفر عضو هیئت علمی به صورت پیمانی جذب شده‌اند و ۵۳ هزار نفر نیز به رسمی آزمایشی و قطعی تبدیل وضعیت یافته‌اند.

به گفته کی‌نژاد، تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ شکایت از سوی اعضای هیئت‌های مرکزی جذب وزارتین، دانشگاه‌های آزاد اسلامی و فرهنگیان به هیأت عالی جذب ارسال شده که از این میان، ۶۲۵ مورد تأیید شده است.

وی تأکید کرد اعضای هیئت عالی جذب گزارش عملکرد مذکور را بررسی و نظرات تکمیلی خود را پیش از ارسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

همچنین در این جلسه عسگری رئیس گروه نظارت و برنامه ریزی هیئت عالی جذب گزارشی از عملکرد ۱۷ ساله هیأت عالی جذب و آماری از جلسات، مصوبات، هیئت علمی جذب و تبدیل وضعیت شده از سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۴ و پیشنهادات برای بهبود فرایند هیئت عالی جذب ارائه داد.

گزارش وزارت بهداشت از عملکرد ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۴

در ادامه، سیدجلیل حسینی دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از عملکرد این هیئت ارائه کرد.

به گفته وی، در حال حاضر ۵۴ دانشگاه علوم پزشکی و ۴۹ هیئت اجرایی جذب در کشور فعال هستند. تعداد اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت ۲۲ هزار و ۱۶۴ نفر است که از این میان، ۵۱۲۶ نفر متعهد خدمت و ۳۲۲ نفر سرباز هیئت علمی هستند.

وی افزود: ۴۷ درصد از اعضای هیئت علمی زن و ۵۳ درصد مرد هستند و تاکنون ۲۴۲ نفر از متقاضیان معرفی‌شده از سوی بنیاد ملی نخبگان و ۴۳۳ نفر از ایثارگران در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب شده‌اند.

دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت همچنین به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: کمبود مجوز پست سازمانی، عدم تمایل به عضویت در هیئت علمی، کم‌میلی نسبت به برخی رشته‌ها، عدم تمایل به خدمت تمام‌وقت جغرافیایی و درخواست بازنشستگی پیش از موعد از جمله چالش‌های اصلی جذب اعضای هیئت علمی است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مقایسه با ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان، وزارت بهداشت باید ۳۴ هزار و ۶۱۶ عضو هیأت علمی داشته باشد که این رقم نشان‌دهنده کمبود حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر است.

ساختار جدید هیئت اجرایی جذب دانشگاه فرهنگیان

در ادامه جلسه، برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان ضمن ارائه گزارشی درباره ساختار جدید هیئت اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی اعلام کرد:بر اساس تصمیم هیأت عالی جذب، هیئت اجرایی جذب در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان مستقر خواهد بود و در ۳۱ استان کشور، کارگروه صلاحیت عمومی و بررسی توانایی علمی تشکیل می‌شود.

رسیدگی به وضعیت ردیف‌های استخدامی

در بخش دیگری از جلسه، حسینعلی قبادی دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی گزارشی از وضعیت جاماندگان ردیف‌های استخدامی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ارائه دادند.

در پایان مقرر شد کارگروهی متشکل از دبیر هیئت عالی جذب و دبیران هیئت مرکزی جذب وزارتین تشکیل شود تا موضوع ردیف‌های استخدامی سال ۱۴۰۴ را بررسی و نتیجه را گزارش کند.

تأیید صلاحیت اعضای جدید هیئت‌های اجرایی جذب

در پایان جلسه، صلاحیت اعضای هیئت‌های اجرایی جذب و کارگروه‌های صلاحیت عمومی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله:باقرالعلوم، تهران، جهاد دانشگاهی، شاهد، صنعتی کرمانشاه، خواجه نصیرالدین طوسی، فرهنگیان، مؤسسه حکمت و فلسفه و مذاهب اسلامی، علوم پزشکی شهرکرد، مشترک تربت حیدریه و کاشمر، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، ملی مهارت، شهید مدنی آذربایجان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی سمنان و صنعتی همدان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با تأیید دو عضو هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت شد.