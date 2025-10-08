به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان ظهر چهارشنبه به ریاست مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، و با حضور معاونان وزیر آموزش و پرورش، محمودزاده و آذرکیش برگزار شد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، صبح امروز در یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: سفرهای آموزشی و فرهنگی دانش‌آموزان باید با تدابیر ویژه‌ای همراه باشد تا علاوه بر انتقال دانش، به تقویت هویت و ارزش‌های ملی کمک کند.

وی افزود: دغدغه اصلی استان و کشور تنها کمیت مدارس نیست، بلکه ارتقاء کیفیت آموزش باید در اولویت قرار گیرد؛ در جلسات قبلی گزارش‌هایی از بازسازی و نوسازی مدارس توسط خیرین مدرسه‌ساز دریافت کرده‌ایم، اما این اقدامات باید در کنار بهبود کیفیت آموزشی دنبال شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه آموزش متوسطه گفت: معاونان مرتبط موظف هستند برنامه‌های ویژه‌ای را برای ارتقای کیفیت آموزشی در این مقطع تدوین و اجرایی کنند. همچنین به عنوان استاندار، فرمانداران، شهرداران و مدیران اجرایی را موظف می‌کنم که تمام ظرفیت‌ها را برای تحقق این هدف بسیج کنند.

استاندار اصفهان درباره رتبه استان در شاخص‌های آموزشی بیان کرد: رتبه پنجم، جایگاه قابل قبولی برای استان بزرگ و پیشرو اصفهان نیست. ما باید به دنبال کسب رتبه اول در آموزش و پرورش باشیم و تمام تلاش خود را برای افزایش معدل علمی دانش‌آموزان و کسب رتبه اول به کار گیریم.

وی همچنین به ساماندهی مدارس غیرانتفاعی و لزوم افزایش نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما بر این است که با مدیریت صحیح، نظارت کافی و تدابیر مدون، فضای آموزشی سالم و باکیفیت را برای دانش‌آموزان فراهم کنیم.

جمالی‌نژاد افزود: با برگزاری جلسات منظم و پیگیری مستمر، امیدواریم در نخستین فرصت شاهد نتایج مثبت و تحقق عدالت آموزشی در استان باشیم.

استاندار اصفهان در پایان بر ضرورت رسیدگی ویژه به شهرستان‌هایی که با مشکلات کمیت و کیفیت مدارس مواجه هستند تأکید کرد و گفت: موضوعات به صورت موضوعی و موضعی با فرمانداران و مدیران کل این شهرستان‌ها مطرح و تدابیر خاصی برای بهبود شرایط آنها اندیشیده خواهد شد.

وی افزود: همکاری همه دستگاه‌ها و مسئولان برای رسیدن به اهداف عالیه آموزش و پرورش ضروری است و امیدوارم با همت جمعی، آینده روشنی برای آموزش و پرورش استان اصفهان رقم بخورد./*