رامین مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ۱۶ مهرماه روز جهانی کودک وگرامیداشت این روز اظهار کرد: کودکان بخش قابلتوجهی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و آینده هر کشور در گرو سلامت، امنیت و شادابی آنان است؛ بنابراین توجه به تغذیه، آموزش، امنیت و سلامت جسمی و روحی کودکان از مهمترین مسئولیتهای خانواده و جامعه به شمار میرود.
وی ابراز کرد: هدف از نامگذاری این روز، یادآوری اهمیت این قشر و جلب توجه جهانیان به نیازهای آنان است. ما بزرگسالان وظیفه داریم برای ایجاد محیطی امن، سالم و شاد برای کودکان امروز که آیندهسازان جامعه هستند، تلاش کنیم و این توجه باید از خانوادهها آغاز شود و در نظام آموزشی، بهداشتی و اجتماعی تداوم یابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به نقش تغذیه صحیح در رشد و سلامت کودکان تصریح کرد: رشد جسمی و فکری کودک در گرو تغذیه سالم است. تغذیه مناسب نهتنها در رشد قد، وزن و تکامل رفتاری مؤثر است، بلکه در پیشگیری از بیماریهای مزمن دوران بزرگسالی همچون دیابت، فشار خون و بیماریهای قلبی نیز نقش مهمی دارد.
وی با تأکید بر پرهیز از اجبار و فشار در زمان تغذیه گفت: الگوی تغذیهای کودکان باید بر پایه صبر، آرامش و آموزش تدریجی شکل گیرد. والدین باید خود الگوی رفتاری مناسبی در تغذیه باشند و با مشارکت دادن کودک در انتخاب و آمادهسازی غذا، علاقه او را به مصرف غذاهای سالم افزایش دهند. استفاده از مواد غذایی تازه و طبیعی و پرهیز از خوراکیهای فرآوریشده، نگهدارندهدار و شیرینکنندههای مصنوعی از ضروریات تغذیه سالم است.
مدنی همچنین، با اشاره به اهمیت واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها خاطرنشان کرد: اجرای دقیق برنامه واکسیناسیون کشوری یکی از مؤثرترین اقدامات در ارتقای سلامت کودکان است. این برنامهها موجب کاهش چشمگیر بیماریها و مرگومیر در جهان شدهاند. خانوادهها باید نسبت به تزریق بهموقع واکسنها و رعایت بهداشت فردی فرزندان خود حساس باشند.
وی در ادامه گفت: معاینات دورهای و غربالگری رشد، از بدو تولد تا پایان نوجوانی، اهمیت ویژهای دارد. ارزیابی رشد جسمی و تکامل رفتاری کودکان در فواصل منظم توسط پزشکان و مراقبان سلامت میتواند از بروز بسیاری از بیماریها و عوارض مزمن در آینده پیشگیری کند.
این فوق تخصص گوارش کودکان در پایان تأکید کرد: برای داشتن خانواده، جامعه و نسلی سالم، باید بر کودکان سرمایهگذاری کرد. افزایش آگاهی والدین در زمینه تغذیه، سلامت و تربیت کودک از طریق منابع علمی معتبر، نقش اساسی در پرورش فرزندان سالم و توانمند دارد. کودکان امروز، سرمایههای انسانی فردای کشور هستند و توجه به نیازهای آنان، تضمینکننده آیندهای پویا و سالم برای جامعه خواهد بود.
نظر شما