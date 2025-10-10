صادق خدادادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو روز گذشته حدود ۵۰ هکتار از مناطق حفاظتشده و منابع طبیعی شهرستان گیلانغرب بر اثر سرایت آتشسوزی از استان ایلام دچار خسارت شد.
وی افزود: این آتشسوزی از منطقه سرابله استان ایلام به مراتع جنگلی منطقه چیکان منصوری در بخش گواور گیلانغرب سرایت کرد و سبب گسترش حریق در بخشی از اراضی طبیعی شد.
فرماندار گیلانغرب ادامه داد: به محض وقوع حادثه، تمامی امکانات شهرستان بسیج شد و گروههای مختلف از جمله ستاد بحران، نیروهای مردمی و امدادی، انجمن سبز، دهیاران و جمعیت هلالاحمر با تجهیزات و دمندهها در محل حضور یافتند.
خدادادی تصریح کرد: با تلاش گسترده نیروهای حاضر در محل، آتشسوزی مهار شد و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری به عمل آمد.
