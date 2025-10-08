  1. استانها
حریق تالاب بین المللی درگه سنگی نقده خاموش شد؛۲۵ هکتار در آتش سوخت

ارومیه- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: حریق تالاب بین المللی درگه سنگی نقده با تلاش آتش نشانان ومردم محلی خاموش شد.

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حریق تاللب ببن المللی درگه سنگی در شهرستان نقده گفت: این تالاب بعد از ظهر امروز چهارشنبه توسژ عوامل انسانی دچار حریق شد.

وی ادامه داد: بعد از گزارش حریق عوامل محیط زیست سریعا همراه با آتش‌نشانان در محل حضور یافتند و پی از چندین ساعت دقایقی پیش با همکاری جوانع محلی آتش سوزی مهار و خاموش شد.

جباری اضافه کرد: بر اساس بررسی های اولیه متاسفانه این تالاب بین المللی که از تالاب های عضو کنوانسیون رامسر است ۲۵ هکتار آن طعمه حریق شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: میزان خسارت و عوامل اصلی حادثه در دست بررسی است.

جباری افزود: برایرمهار آتش سوزی آتش‌نشانان محمدیار نقده و مهاباد جهت خاموش کردن آتش به همراه جوامع محلی همکاری کردند.

وی از جست‌وجو در محل آتش سوزی خبر داد و تصریح کرد: در این تالاب زیست مندانی، چون گراز، گرگ، روباه، شغال و جوندگان زندگی میکنند که لاشه یک موش، یک جوجه تیغی و مار مشاهده شده است.

این تالاب یکی از سه تالاب بین‌المللی شهرستان نقده است که با ۷۶۰ هکتار وسعت و بیش از صد هکتار پوشش گیاهی یکی از زیستگاه‌های مهم تالابی شهرستان نقده است.

