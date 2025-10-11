جشنواره ملی کاریکاتور «مدیریت مصرف آب» به ایستگاه پایانی رسید

رضا داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب و جلب مشارکت هنرمندان در انتقال پیام‌های فرهنگی و آموزشی در سطح جامعه برگزار شد.

وی افزود: در مجموع ۴۴۵ اثر از ۱۶۶ کارتونیست از استان‌های مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در دو بخش بزرگسالان و کودک و نوجوان مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان نهایی جشنواره روز ۲۰ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.