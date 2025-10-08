به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری عصر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی بوشهر پیرامون ساماندهی و اعزام طلاب به گروه‌های جهادی با تأکید بر اهمیت پیوند میان فعالیت‌های تبلیغی و میدانی طلاب، گفت: حرکت‌های جهادی، بستر تحقق تبلیغ عملی دین است و طلاب می‌توانند با حضور مؤثر در میدان خدمت، چهره‌ای زنده از روحانیت انقلابی و گروه های جهادی را به جامعه ارائه دهند.

سیدغلامرضا هاشمی، نماینده ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی استان نیز با تقدیر از اهتمام تبلیغات اسلامی در تقویت حرکت‌های جهادی، بر نقش اثرگذار روحانیت در ترویج فرهنگ خدمت و همدلی اجتماعی تأکید کرد.

این نشست با هدف ساماندهی طلاب و برنامه‌ریزی برای اعزام آنان به گروه‌های جهادی در مناطق مختلف استان تشکیل شد.

در پایان این نشست در دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی بوشهر برگزار شد، دو طرف توافق کردند کارگروه مشترک ساماندهی طلاب جهادی با محوریت همکاری میان اداره‌کل تبلیغات اسلامی و دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی تشکیل شود.