به گزارش خبرگزاری مهر،داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، در این باره اظهار کرد: تهران فقط مجموعه‌ای از خیابان‌ها و ساختمان‌ها نیست؛ این شهر حافظه زنده‌ای دارد که در رفتار مردم، در درختان قدیمی، در میدان‌ها و محله‌ها جریان دارد. هفته فرهنگی تهران برای ما فرصتی است تا این هویت را از طریق رویدادهای شهری، محیطی و فرهنگی به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به نقش معاونت خدمات شهری در زیباسازی و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی افزود:در این هفته، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در سطح مناطق مختلف اجرا می‌شود؛ از نورآرایی و گل‌آرایی محلات تاریخی گرفته تا اجرای برنامه‌های هنری در بوستان‌ها، خیابان‌های فرهنگی و فضاهای عمومی. تلاش ما این است که شهر در این ایام، چهره‌ای شاداب‌تر، انسانی‌تر و فرهنگی‌تر به خود بگیرد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت تعامل شهروندان در این برنامه‌ها گفت:ما باور داریم که هویت فرهنگی پایتخت زمانی احیا می‌شود که مردم در ساختن و دیدن آن نقش داشته باشند. به همین دلیل، بسیاری از رویدادها با مشارکت تشکل‌های مردمی، گروه‌های محیط‌زیستی و هنرمندان شهری برگزار می‌شود تا حس تعلق و مشارکت در میان شهروندان تقویت شود.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد:هفته فرهنگی تهران فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای نگاهی دوباره به شهرمان. امیدواریم این هفته آغازی باشد برای استمرار گفت‌وگوی میان شهر، شهروند و طبیعت.

