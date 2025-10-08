  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

رضایی: کارگاه‌های تدبر در قرآن کریم در استان قزوین برگزار می شود

قزوین- مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین از برگزاری کارگاه‌های تدبر در قرآن کریم با حضور استاد برجسته کشوری در استان قزوین خبر داد.

اسماعیل رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه‌های نیم‌روزه تدبر در قرآن کریم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی، استاد برجسته کشوری، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان‌های قزوین، آبیک، بوئین‌زهرا و البرز برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این کارگاه‌ها ۴۸۰ نفر از علاقه‌مندان به فهم آیات الهی ثبت‌نام کرده‌اند و در هر شهرستان ۱۲۰ نفر حضور خواهند داشت.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در پایان این دوره، گواهی معتبر حضور به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد و پس از آن، دوره‌های تخصصی تدبر ۱ و ۲ در شهرستان‌های مذکور آغاز می‌شود.»

رضایی همچنین از برگزاری دوره تربیت معلم تدبر در قرآن کریم خبر داد و گفت: این دوره طی مدت ۷ ماه برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان پس از طی مراحل آموزشی، موفق به دریافت مدرک کشوری مربیگری تدبر در قرآن خواهند شد.

وی یادآور شد: این برنامه با هدف ارتقاء سطح معرفتی و انس بیشتر با قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه طراحی شده و گامی مؤثر در مسیر تربیت مربیان متعهد قرآنی به شمار می‌رود

