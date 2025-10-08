اسماعیل رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاههای نیمروزه تدبر در قرآن کریم با حضور حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی، استاد برجسته کشوری، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستانهای قزوین، آبیک، بوئینزهرا و البرز برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این کارگاهها ۴۸۰ نفر از علاقهمندان به فهم آیات الهی ثبتنام کردهاند و در هر شهرستان ۱۲۰ نفر حضور خواهند داشت.
مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در پایان این دوره، گواهی معتبر حضور به شرکتکنندگان اعطا خواهد شد و پس از آن، دورههای تخصصی تدبر ۱ و ۲ در شهرستانهای مذکور آغاز میشود.»
رضایی همچنین از برگزاری دوره تربیت معلم تدبر در قرآن کریم خبر داد و گفت: این دوره طی مدت ۷ ماه برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان پس از طی مراحل آموزشی، موفق به دریافت مدرک کشوری مربیگری تدبر در قرآن خواهند شد.
وی یادآور شد: این برنامه با هدف ارتقاء سطح معرفتی و انس بیشتر با قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه طراحی شده و گامی مؤثر در مسیر تربیت مربیان متعهد قرآنی به شمار میرود
