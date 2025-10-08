به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش تجلیل از موکبداران و خادمان اربعین حسینی که امروز ۱۶ مهر برگزار شد، با اشاره به پیوستگی تاریخی و معنوی میان نهضت عاشورا و حرکتهای مقاومت اسلامی در دوران معاصر گفت: امروز جبههای به نام مقاومت در برابر نظام سلطه قد علم کرده که ریشههای عمیق آن به عاشورا و پیام تاریخی امام حسین (ع) بازمیگردد.
وی افزود: اگر امروز ما از مفاهیمی مانند جهاد، ایثار و خدمت بیمنت سخن میگوییم، اینها همه میراث فرهنگ عاشورایی هستند که در بستر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و اکنون در جبهه مقاومت منطقهای تبلور یافتهاند.
رئیس سازملن اوقاف با بیان اینکه بعد از پایان جنگ تحمیلی، جبهه مقاومت بهعنوان امتداد فرهنگی و عملی آن دوران شکل گرفت، تصریح کرد: در سالهای اخیر شاهد ظهور الگوهایی چون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بودهایم که همان روحیه عاشورایی را در میدانهای مبارزه زنده کرد. به واقع، اگر بخواهیم پیام عاشورا را در عصر خود به سرفصلهایی تقسیم کنیم، میتوانیم به انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت اشاره کنیم. اینها تنها بازتاب سیاسی نیستند، بلکه جلوههایی از استمرار فرهنگ عاشوراست.
حجتالاسلام خاموشی با بیان اینکه امروز جریان استکبار بهصورت علنی و آشکار با جبهه مقاومت مواجه شده، گفت: دشمن دیگر در لفافه سخن نمیگوید. امروز حتی رئیسجمهور آمریکا، ترامپ ملعون، در سخنرانیها و محافل مختلف آشکارا از دشمنی با ایران و جبهه مقاومت سخن میگوید. آنها موضوع نه جنگ و نه صلح را مطرح کردند که هدفشان تنها این است که پیشرفت ملت را متوقف کنند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، قرآن کریم برای ما تابلو و نقشه راه است. آیات متعددی مستقیماً با مفاهیمی مانند جهاد، غنیمت، ایثار، و ولایت پیوند دارند. برای نمونه، داستان غنیمت در قرآن که در سوره انفال آمده، بهخوبی نشان میدهد که خداوند چگونه میان مهاجران و انصار تقسیم غنائم را انجام داد. بیشتر غنائم به مهاجران رسید، اما هیچیک از انصار اعتراضی نکردند، چرا که نیتشان خالص بود و آنچه داشتند در راه خدا گذاشته بودند.
حجتالاسلام خاموشی افزود: امروز هم در جبهه مقاومت، بهویژه در جریان پیادهروی اربعین، شاهد تکرار همین فرهنگ هستیم. موکبداران ایرانی و عراقی، بدون هیچ چشمداشتی، آنچه دارند و ندارند را خرج زائران سیدالشهدا (ع) میکنند. برخی حتی بدهکار میشوند، اما باز هم حاضرند این راه را ادامه دهند و سال بعد بدهی خود را با افتخار پرداخت میکنند.
رئیس سازمان اوقاف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موکبداران، چه در ایران و چه در عراق، تنها به دنبال خدمت به خلق نیستند بلکه این خدمت، ریشه در محبت عمیق به خداوند، اولیای الهی، و پاکان روزگار دارد. وقتی وارد موکبهای عراقی میشویم، با نهایت احترام، محبت و پذیرایی مواجه میشویم. این میزان خدمت و فداکاری، از ایمان ریشهدار این مردم به خاندان اهلبیت (ع) سرچشمه میگیرد.
حجتالاسلام خاموشی با تأکید بر مردمی بودن این حرکت عظیم گفت: حجم هزینههایی که برای برپایی موکبها صرف میشود، بهقدری بالاست که هیچ دولتی بهتنهایی توان پشتیبانی از آن را ندارد. اینکه کسی انتظار داشته باشد دولتها بتوانند جایگزین این لشکر مردمی شوند، تصوری اشتباه است. تمام عظمت این حرکت در مردمی بودن آن است. موکبداران، با ایثار، فداکاری و استفاده از اندوختههای خود حتی آنچه ندارند، این خدمت بزرگ را ممکن کردهاند.
وی در پایان تصریح کرد: پیادهروی اربعین، نماد تمدنسازی اسلامی و وحدت امت است. این مسیر، همان راه حسینبنعلی (ع) است که امروز در قالب جبهه مقاومت و خدمت خالصانه به زائران، تجلی یافته است. باید قدر این فرهنگ را دانست و اجازه نداد نگاههای مادیگرایانه، رنگ اخلاص را از آن بگیرد.
نظر شما