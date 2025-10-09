گرزین: پیشگامی گلستان در میزبانی از طرح انسجام مقدس برای حرکت عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین، صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گلستان به عنوان اولین استان کشور، روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته میزبان جمعی از چهرههای شاخص گفتمانی و روایتساز فرهنگی و اجتماعی کشور خواهد بود.
وی افزود: این رویداد در راستای تقویت و انسجامبخشی به فعالان جبهه فرهنگی انقلاب پس از تحولات اخیر در جبهه مقاومت برگزار میشود.
گرزین ادامه داد: در این رویداد فرهنگی اجتماعی، حجتالاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سید احمد عبودتیان، دبیر قرارگاه خاتمالاوصیا، منصور امینی، رئیس سازمان فضای مجازی سراج و حاج حسین یکتا حضور خواهند داشت.
زمینهها و اهداف کلیدی نشست
حجت الاسلام گرزین با اشاره به شرایط جدید و تحولات سریع در منطقه و جهان گفت: پس از حوادث سال گذشته برای جبهه مقاومت و شهادت بزرگانی چون سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان، نوعی تحیر در میان فعالان میدانی به وجود آمد. بر این اساس، طرحی برای دعوت از چهرههای مرجع کشور جهت گفتگو با کنشگران استانی و حلقههای میانی به منظور انسجامبخشی، امیدآفرینی و ایجاد انگیزه برای حرکتهای جدیتر، کلید خورد.
رویکردی آیندهنگر و وحدتبخش
گرزین تأکید کرد: این جلسات به صورت «همایشی» نخواهد بود، بلکه کاملاً «گفتگو محور» و تعاملی است.
وی از تمام شرکتکنندگان خواست تا با آمادگی کامل برای طرح سوالات و پیشنهادات جدی حضور یابند.
وی با دعوت از همه فعالان برای اتخاذ یک رویکرد سازنده، اظهار کرد: یک رویکرد میتواند نقد گذشته و عملکرد افراد و مجموعهها باشد. اما رویکرد دوم که مورد تأکید ماست، نگاهی ناظر به آینده، چگونگی برونرفت از مسائل موجود و تقویت انسجام و اتحاد مقدس است. با توجه به اینکه گلستان اولین استان مجری این طرح است، موفقیت این تجربه میتواند آن را به الگویی الهامبخش برای سایر استانها تبدیل کند.
وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است این رویداد، قدم خیری برای تقویت اتحاد، افزایش همدلی و شکلگیری یک حرکت عمومی منسجم و قدرتمند باشد که با نگاهی امیدآفرین و پیشرفتمحور، به حل سریعتر مسائل کشور کمک کند.
این نشستها با حضور نخبگان، فرهیختگان، متخصصان فرهنگی، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، چهرههای دلسوز، مؤثر و همچنین کنشگران میدانی و فعالان مردمی برگزار خواهد شد.
