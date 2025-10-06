قسام: تانک مرکاوا اسرائیلی را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسام از عملیات جدید علیه نظامیان اسرائیلی در غزه خبر داد.

گردان‌های قسام اعلام کرد که یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف مدرسه ام القری در خیابان هشتم در جنوب شهر غزه با بمب شواظ هدف قرار داده است.

گفتنی است که از آغاز جنگ نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) و عملیات بی‌سابقه «طوفان الأقصی» که به شکلی غافلگیرکننده از سوی نیروهای مقاومت فلسطین انجام شد، ارتش رژیم صهیونیستی با مجموعه‌ای از ضربات سنگین و پرهزینه مواجه بوده است؛ ضرباتی که هم در سطح میدانی و هم در سطح روانی و راهبردی، اثرات عمیقی بر پیکره ارتش رژیم اسرائیل بر جای گذاشته است.