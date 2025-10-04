ضربه های مهلک مقاومت به اشغالگران با یاسین «۱۰۵ » و موشک «سام ۷»+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که مبارزانش یک دستگاه بولدوزر ارتش صهیونیستی را با راکت «یاسین ۱۰۵» در محله تل الهوی واقع در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند.

در این عملیات همچنین نظامیان صهیونیستی که به این محله نفوذ کرده بودند، هدف قرار گرفته‌اند.

همچنین گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس در ادامه سلسله عملیات‌های خود موسوم به « عصای موسی»، تصاویری از در هم کوبیدن نظامیان رژیم صهیونیستی در محله تل الهوی در شهر غزه را منتشر کرد.

همچنین گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این گروه با همکاری تیپ‌های ناصر صلاح الدین، موفق شده است یک فروند بالگرد آپاچی ارتش رژیم صهیونیستی را با استفاده از موشک سام ۷ در شمال شهر غزه هدف قرار دهد.

این عملیات در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شده است.