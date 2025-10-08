وضعیت ارتباطات شعب اخذ رای در ستاد انتخابات استان بوشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با بیان اینکه، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمامی حوزه ها اعم از شهری و روستایی به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود، وضعیت اتصال و پایداری ارتباطات تمامی شعب اخذ رأی را بسیار حایز اهمیت دانست.‌

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت کشور و شرکت مخابرات برای توسعه شبکه فیبر نوری خواستار تسریع در روند توسعه شبکه فیبر نوری با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر استان شد و اظهار کرد: توسعه شبکه ارتباطات و به ویژه توسعه شبکه فیبر نوری، بستر لازم را برای تبدیل شهرهای استان به شهرهای فناورانه و هوشمند فراهم می‌سازد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین گفت: با توجه به فرصت باقی مانده به انتخابات، لازم است تمامی شعب اخذ رای از نظر ارتباطات و اتصال به شبکه فیبر نوری بررسی شود و مطابق برنامه زمانبندی برای توسعه شبکه و رفع موانع اقدام لازم در دستور کار قرار گیرد.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.