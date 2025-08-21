به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمانشاه همانند سایر نقاط کشور به صورت تمامالکترونیک برگزار خواهد شد و در این دوره شمارش آرا به شکل دستی انجام نمیشود.
وی با اشاره به احکام صادره از سوی استاندار کرمانشاه، افزود: بر اساس دستور دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، رئیس، دبیر و اعضای ستاد انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شدهاند و همچنین رؤسای کمیتههای استانی نیز مشخص شدهاند. مطابق با تقویم زمانبندی انتخابات، فرآیندهای اصلی از مهرماه آغاز میشود، هرچند که تمهیدات و مقدمات لازم در وزارت کشور و استانداریها از هماکنون آغاز شده است.
سلیمانی با بیان اینکه برای ایجاد زیرساختهای لازم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات جدی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: تفاهمنامهای میان وزارت کشور و شرکت مخابرات ایران منعقد شده که بر اساس آن توسعه شبکه فیبر نوری و ایجاد یک بستر ارتباطی سریع و ایمن در دستور کار قرار دارد. این اقدام زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک سالم و بدون مشکل ارتباطی را فراهم میکند.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظام تصمیمگیری محلی، گفت: شوراهای اسلامی نقش کلیدی در پیشبرد بهتر برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی کشور دارند و به همین دلیل انتخابات این نهادها از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی یادآور شد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد و تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط موظف به همکاری برای اجرای هرچه بهتر آن هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در ادامه سخنان خود بر اصول حاکم بر برگزاری این دوره از انتخابات تأکید کرد و گفت: بیطرفی، رعایت قانون، اهمیت مشارکت حداکثری مردم، صیانت از آرا و امانتداری از مهمترین ارکان در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی است. ما مصمم هستیم تا انتخاباتی پرشور، سالم و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان کرمانشاه، تمامی مراحل اجرایی انتخابات شوراها با استفاده از تجهیزات و نرمافزارهای بهروز انجام خواهد شد و اطمینان از صحت و سلامت انتخابات در اولویت اصلی قرار دارد.
