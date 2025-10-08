نماینده آبادان: خوزستان دروازه توسعه کشوراست؛ ضرورت اصلاح محدوده منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی در نشست تخصصی فعالان اقتصادی آبادان با معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور که عصر امروز چهارشنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر لزوم تمرکز بر قابلیت‌های منطقه اظهار کرد: خوزستان استانی ثروتمند است اما «علم»، گمشده آن به شمار می‌رود.

وی افزود: در چهار ماه گذشته، وضعیت آب در آبادان، چوئبده و اروندکنار چالش‌های فراوانی را برای مردم این مناطق ایجاد کرد.

مولوی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها گفت: تصمیمات جزیره‌ای و متعارض از مهم‌ترین مشکلات موجود است و متأسفانه امروز با دو قانون در یک سرزمین زندگی می‌کنیم؛ به‌ گونه‌ای که چوئبده و اروندکنار بخشی از سرزمین اصلی هستند اما برای خروج از دروازه، قانون منطقه آزاد اعمال می‌شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح و بازنگری در محدوده منطقه آزاد اروند باید از اولویت‌های اصلی باشد چراکه در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی آبادان در خارج از محدوده منطقه آزاد قرار دارند.

وی با اشاره به موقعیت بندری آبادان خاطرنشان کرد: بندر اروندکنار و چوئبده بهترین نقاط برای توسعه اقتصاد دریایی هستند و کشورهای همسایه از جمله عراق نیز با انتقال بنادر خود به دهانه آبراه‌ها، چنین الگویی را اجرا کرده‌اند.

مولوی میزان بیکاری در میان جوانان را حدود ۲۳ درصد و در میان دختران نزدیک به ۲۱ درصد عنوان کرد و گفت: اروندکنار با کاهش یک ساعت و نیم مسیر تا کویت می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ارتباطات تجاری داشته باشد که لازمه آن استقرار پلیس گذرنامه در این بندر است.

وی همچنین با اشاره به پروژه خط آبی آبادان-الواصلیه سیبه افزود: اجرای این طرح تحولی اساسی در توسعه صنعت گردشگری ایجاد می‌کند.

مولوی در پایان با اشاره به موضوع بازارچه مرزی گفت: این حوزه مستقیماً زیر نظر وزارت کشور است و طی یک‌ سال و نیم گذشته همه مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به آن انجام شده است که در اختیار معاون اقتصادی وزیر کشور قرار می‌دهم.