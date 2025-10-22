سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احداث راه‌آهن بندر امام خمینی (ره) -شلمچه باید در آبادان نیز ایستگاه داشته باشد و این موضوع را به صورت ویژه دنبال می‌کنم.

وی افزود: مطالعات این طرح را به مدت طولانی انجام دادیم و خوشبختانه در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه پیشرفت قرار دارد؛ این پروژه طرحی پیشران، ملی و زیرساختی است که آینده‌نگر و تحول‌آفرین محسوب می‌شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه حمل و نقل و صنایع پشتیبان، افزایش صادرات مرزی و ترانزیت، تکمیل زنجیره و بهبود دسترسی مرزی از دیگر مزایای این طرح به شمار می‌رود.

مولوی تأکید کرد: به عنوان نماینده مردم آبادان، پیگیری این پروژه را با جدیت و در اولویت کاری خود قرار داده‌ام تا آبادان از ظرفیت‌های این مسیر ریلی بهره‌مند شود.