فرماندار تنگستان:توسعه پایدار روستایی و عشایری نیازمند مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در مراسم پویش درخت‌کاری همزمان در منطقه خائیز با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر ، ضمن تبریک این روز ، به نقش حیاتی این قشر در ساختار اجتماعی و اقتصادی شهرستان اشاره کرد و افزود: بخش وسیعی از جامعه ما، به‌ویژه در شهرستان تنگستان را روستاییان و عشایر تشکیل می‌دهند و نقش موثری در توسعه شهرستان در همه زمینه‌ها ایفا می‌کنند.

سلیمانی با اعلام اینکه شهرستان تنگستان با داشتن ۷۰ درصد قشر روستایی، بالاترین تراکم این قشر را در استان را دارا است، ادامه داد: یکی از سیاست‌های دولت وفاق ملی تقویت زیرساخت‌های روستایی و عشایری است و تأکید ما بر ایجاد امکانات رفاهی و فضایی با آرامش در جهت زندگی روستاییان است.

فرماندار افزود: در شهرستان تنگستان، زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز مردم در حوزه‌های مختلف ایجاد شده و اعتبارات خوبی نیز در حوزه روستایی تعریف شده است و هرچند پراکندگی روستاها باعث می‌شود خدمات‌رسانی سخت‌تر باشد و نیاز به زیرساخت‌های بیشتری داشته باشیم، اما تلاش ما این است که روستاها و عشایر شهرستان توسعه پیدا کنند.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار روستایی و عشایری نیازمند همکاری و مشارکت مردم با دستگاه‌های اجرایی است.

پویش درخت‌کاری در منطقه خائیز، به عنوان نمادی از تعهد به حفظ محیط زیست و توسعه منطقه‌ای، نقطه عطفی در برنامه‌های این روز در شهرستان تنگستان بود.