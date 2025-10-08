بانکی پور: جمعیت روستایی ستون حیاتی کشور است 

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین بانکی پور شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه دومین پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری که در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد، جمعیت روستایی را رکن اساسی حیات و آینده کشور خواند و گفت: روستاییان و عشایر، نقش بیبدیلی در آینده ایران دارند و تولد هر نوزاد در این مناطق، فرصتی الهی برای آیندهسازی ایران اسلامی است.
رئیس کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حمایت از خانوادههای فرزندآور، اظهار داشت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات متنوعی برای تولد فرزندان پیشبینی شده است. برای فرزند اول، مبلغی بین ۸۸ تا ۱۳۲ میلیون تومان، و برای فرزندان بعدی تا سقف ۲۲۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق میگیرد.
وی گفت: اگر خانوادهای تاکنون موفق به دریافت تسهیلات نشده، باید ابتدا در سامانه بانک مرکزی ثبتنام کند. پس از آن، بانک عامل تعیین و مراحل پرداخت تسهیلات آغاز میشود. در صورت بروز مشکل، اسامی متقاضیان در اختیار نهادهای مسئول قرار میگیرد تا پیگیری لازم انجام شود.
بانکی پور درباره سایر امتیازات طرح گفت: به خانوادههایی که فرزند دوم به بعد آنها متولد شود، امکان ثبتنام خودرو اختصاص داده شده است. این خودرو به نام مادر صادر میشود؛ چه گواهینامه داشته باشد یا نه، و حتی اگر مادر پیشتر خودرو دریافت کرده باشد، باز هم مشمول این امتیاز است.
رئیس کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی افزود: تا امروز بیش از ۵۰۰ هزار نفر از این تسهیلات خودرو بهرهمند شدهاند. طی ماههای گذشته نیز موانع فنی تأمین قطعات برطرف شده و روند تحویل خودروها سرعت گرفته است.
وی گفت: جمعیت روستایی، محور حیات و آینده کشور است و باید همه امکانات برای حمایت از این خانوادهها فراهم شود.
بانکیپور همچنین از بیمه عمر رایگان برای زنان روستایی و عشایری که فرزند سوم آنها به دنیا آمده خبر داد و گفت: قسطهای این بیمه توسط دولت پرداخت میشود و خانوادهها به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
رئیس کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی درباره تسهیلات دیگر برای روستاییان ابراز کرد: دولت زمینهایی را به صورت اجاره بلندمدت در اختیار خانوادههای دارای فرزند سوم قرار میدهد که برای این افراد حداقل ۲۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. در برخی موارد تخفیفها بیشتر هم هست و خانوادهها میتوانند درخواست خود را برای بهرهبرداری از این زمینها ثبت کنند.
وی در خصوص حمایتهای تحصیلی بیان کرد: دانشآموزان و دانشجویانی که فرزند دارند میتوانند تا دو سال مرخصی تحصیلی دریافت کنند و تا سه سال امکان شرکت در امتحانات از راه دور برای آنها فراهم است.
بانکیپور با تأکید بر ضرورت توجه به جمعیت جوان روستایی اظهار داشت: خانوادههایی که تکفرزند یا دو فرزند دارند، در آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، چرا که تعداد کم فرزندان قادر به مراقبت و حمایت والدین در سنین کهنسالی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی افزود: فرزندآوری در روستاها علاوه بر کمک به خانوادهها، منبع نیروی کار مهمی برای فعالیتهای کشاورزی و تولیدی است.
