بسته خبری شبانه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان
زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم.
مطالب مرتبط
مدیر سابق املاک و مستغلات شهرداری زاهدان توسط افراد مسلح ربوده شد
جشن روز جهانی کودک در شهرستان مهرستان برگزار شد
کودکان یتیم و آینده سازان سیستان و بلوچستان نیازمند توجه و حمایت ویژه
کشاورزان دلگانی آماده برداشت پنجهزار تن «کنجد» میشوند
