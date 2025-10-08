مدیر سابق املاک و مستغلات شهرداری زاهدان توسط افراد مسلح ربوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه منصور کهرازهی، فرزند محمداختر کهرازهی، نماینده سابق مردم در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، در منطقه «بازار مشترک» زاهدان پس از تصادف عمدی، توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

این حادثه حدود ساعت ۹ صبح زمانی رخ داد که این مدیر سابق املاک و مستغلات شهرداری زاهدان در حال سوار شدن به خودروی شخصی‌اش بود.



دوربین‌های مداربسته محل نشان می‌دهند که سرنشینان یک خودروی پژو ۴۰۵ پس از زیر گرفتن عمدی وی، بلافاصله از خودرو پیاده شده و او را به‌زور سوار بر خودرو کرده و از محل متواری می‌شوند.

تا کنون از هویت و نیت ربایندگان و همچنین محل نگهداری منصور کهرازهی هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

پلیس زاهدان در پی این آدم ربایی اعلام کرد: آدم رباها تحت تعقیب پلیس هستند و به محض دستگیری به اطلاع مردم شریف استان رسانده می شود.