بسیج دانشجویی: دانشگاه بایدسنگر علم، اخلاق و امنیت فکری دانشجویان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان ضمن محکوم کردن حادثه ناگوار پش آمده در این دانشگاه برای یکی از دانشجویان تاکید کرده است: دانشگاه باید سنگر علم، اخلاق و امنیت فکری و روانی دانشجویان باشد، نه صحنه بی‌قانونی گردد و بسیج دانشجویی در برابر هر تعرضی به این حریم مقدس، سکوت نخواهد کرد.

در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

حادثه دردناک و غیرقابل‌قبولی که در روزهای اخیر در دانشگاه زنجان رخ داد و منجر به آسیب‌دیدگی یکی از دانشجویان شریف گردید، وجدان هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار کرده است.

بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان با نهایت تأسف ، این حادثه را قویاً محکوم می‌کند و از مسئولان دانشگاه و نهادهای ذی‌ربط می‌خواهد بدون هیچ‌گونه مصلحت‌سنجی ، با قاطعیت تمام، ابعاد این قصیه را روشن و عاملان و مقصران آن را به سرعت معرفی و برخورد جدی نمایند.

دانشگاه باید سنگر علم، اخلاق و امنیت فکری و روانی دانشجویان باشد، نه صحنه بی‌قانونی گردد . هرگونه تعلل، توجیه یا سکوت در این ماجرا ضربه‌ای سنگین بر اعتماد و حیثیت جامعه دانشگاهی است.

بسیج دانشجویی، به عنوان صدای عدالت‌خواهی دانشجویان مؤمن و انقلابی، اعلام می‌دارد که تا روشن شدن حقیقت از پیگیری ماجرا دست نخواهد کشید و در برابر هرگونه بی‌عدالتی ، با قدرت خواهد ایستاد.

ما از مسئولان دانشگاه انتظار داریم گزارش شفاف، مستند و علنی اقدامات خود را در اسرع وقت به دانشجویان ارائه دهند و اجازه ندهند که این حادثه تلخ، با گذر زمان و سکوت ، به فراموشی سپرده شود.

در پایان ، به همه تأکید می‌کنیم: حرمت، امنیت و کرامت دانشجو خط قرمز جامعه دانشگاهی است و بسیج دانشجویی در برابر هر تعرضی به این حریم مقدس، سکوت نخواهد کرد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان مهر ماه ۱۴۰۴