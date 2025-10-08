  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

بسیج دانشجویی: دانشگاه بایدسنگر علم، اخلاق و امنیت فکری دانشجویان باشد

بسیج دانشجویی: دانشگاه بایدسنگر علم، اخلاق و امنیت فکری دانشجویان باشد

زنجان- بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان بامحکوم کردن حادثه ناگوار پیش آمده در این دانشگاه، تاکیدکرده است: دانشگاه باید سنگر علم،اخلاق و امنیت فکری و روانی دانشجویان باشد، نه صحنه بی‌قانونی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان ضمن محکوم کردن حادثه ناگوار پش آمده در این دانشگاه برای یکی از دانشجویان تاکید کرده است: دانشگاه باید سنگر علم، اخلاق و امنیت فکری و روانی دانشجویان باشد، نه صحنه بی‌قانونی گردد و بسیج دانشجویی در برابر هر تعرضی به این حریم مقدس، سکوت نخواهد کرد.

در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

حادثه دردناک و غیرقابل‌قبولی که در روزهای اخیر در دانشگاه زنجان رخ داد و منجر به آسیب‌دیدگی یکی از دانشجویان شریف گردید، وجدان هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار کرده است.

بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان با نهایت تأسف ، این حادثه را قویاً محکوم می‌کند و از مسئولان دانشگاه و نهادهای ذی‌ربط می‌خواهد بدون هیچ‌گونه مصلحت‌سنجی ، با قاطعیت تمام، ابعاد این قصیه را روشن و عاملان و مقصران آن را به سرعت معرفی و برخورد جدی نمایند.

دانشگاه باید سنگر علم، اخلاق و امنیت فکری و روانی دانشجویان باشد، نه صحنه بی‌قانونی گردد . هرگونه تعلل، توجیه یا سکوت در این ماجرا ضربه‌ای سنگین بر اعتماد و حیثیت جامعه دانشگاهی است.

بسیج دانشجویی، به عنوان صدای عدالت‌خواهی دانشجویان مؤمن و انقلابی، اعلام می‌دارد که تا روشن شدن حقیقت از پیگیری ماجرا دست نخواهد کشید و در برابر هرگونه بی‌عدالتی ، با قدرت خواهد ایستاد.

ما از مسئولان دانشگاه انتظار داریم گزارش شفاف، مستند و علنی اقدامات خود را در اسرع وقت به دانشجویان ارائه دهند و اجازه ندهند که این حادثه تلخ، با گذر زمان و سکوت ، به فراموشی سپرده شود.

در پایان ، به همه تأکید می‌کنیم: حرمت، امنیت و کرامت دانشجو خط قرمز جامعه دانشگاهی است و بسیج دانشجویی در برابر هر تعرضی به این حریم مقدس، سکوت نخواهد کرد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان مهر ماه ۱۴۰۴

کد خبر 6616460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها