به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در حاشیه افتتاح متمرکز پرژوههای مدیریت درمان تأمین اجتماعی شازند اظهار کرد: در شرایطی که جمعیت کشور از مرز ۹۰ میلیون نفر عبور کرده، نظام سلامت نیازمند بازنگری در سیاستهای اجرایی و افزایش پوشش بیمهای است.
وی افزود: با توجه به اینکه ۷۵ درصد جمعیت استان مرکزی خدمات درمانی را از طریق مراکز تأمین اجتماعی بهصورت رایگان دریافت میکنند، این آمار نشانه ظرفیت بالای بیمههای اجتماعی در خدمترسانی مؤثر میباشد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بخش بزرگی از ساکنان استان مرکزی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و با توجه به ماهیت صنعتی و کارگری استان مرکزی، تعداد بازنشستگان و خانوادههای بیمهشدگان در این منطقه از میانگین کشوری بالاتر است.
استاندار مرکزی ادامه داد: تجهیز بیمارستان شازند به دستگاه سیتیاسکن در سالهای اخیر، نقطه عطفی در ارتقای دسترسی مردم به خدمات تشخیصی پیشرفته بوده است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که در گذشته حتی یک نمونه از این تجهیزات در استان وجود نداشت.
نظام سلامت نیازمند نگاه فرابخشی و سیاستگذاری مبتنی بر نیازهای منطقهای است
استاندار مرکزی با اشاره به اجرای تدریجی نظام ارجاع درمانی، اظهار کرد: هرچند اجرای این نظام گامی در راستای پوشش همگانی سلامت است، اما تجربه کشورهای دیگر در این حوزه لزوماً قابل تکرار در ایران نیست.
وی افزود: باید اذعان کرد تفاوتهای فرهنگی، ساختاری و اجتماعی میان کشورها، اجرای موفق چنین طرحهایی را پیچیدهتر میکند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با توجه به لزوم تمرکز بر پیشگیری از بیماریها، نهادهای مسئول بهویژه دانشگاه علوم پزشکی، بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی باید در راستای ارتقای خدمات درمانی در شهرستانهای کمتر برخوردار مانند شازند، اقدامات موثرتری انجام دهند.
وی افزود: تقویت زیرساختهای حوزه سلامت، توسعه منابع انسانی متخصص و مدیریت بهینه اعتبارات سه محور کلیدی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی است که بسیار حائز اهمیت است.
