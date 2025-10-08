بارزانی: اقلیم کردستان هرگز منشأ تهدید برای ایران نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «شفق‌نیوز»، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، چهارشنبه شب در جریان برگزاری «همایش خاورمیانه» (مِیری) در اربیل، روابط اقلیم با ایران را «مثبت و متفاوت» توصیف کرد و گفت: میان اقلیم کردستان و ایران دو مسیر وجود دارد؛ نخست اینکه ایران همسایه ماست و مرز طولانی با آن داریم. هرگز نمی‌خواستیم روابطمان با تهران آسیب ببیند. در عین حال، ما منشأ تهدید برای ایران نیستیم و نمی‌خواهیم در خاک اقلیم هیچ خصومتی علیه کشورهای همسایه شکل بگیرد. سیاست ما این است که در روند صلح در منطقه تأثیرگذار و نه بخشی از بحران‌ها و مشکلات باشیم.

وی با اشاره به روابط اقتصادی میان اربیل و تهران افزود: ایران و اقلیم کردستان مبادلات تجاری به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار دارند. پس از سفرم به ایران در سال گذشته، صفحه جدیدی در روابط دو طرف گشوده شد و رئیس‌جمهور ایران نیز به اقلیم آمد. به باور من، این تحول در روابط میان ما و تهران بسیار مثبت بوده است.

بارزانی بار دیگر تأکید کرد: ایران کشور مهمی است و ما خواهان گسترش هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی هستیم. اقلیم کردستان هرگز منشأ تهدید برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. چرا که ایران در روزهای سخت به ما کمک کرد و یک کشور همسایه‌ مهم برای ماست.

وی تأکید کرد: تصور می‌کنم پس از دیدارم با آیت‌الله خامنه‌ای، نوع و سطح روابط دو طرف به‌مراتب بهتر شده است.

رئیس اقلیم کردستان در بخش دیگری از سخنانش درباره روابط با ترکیه نیز گفت: ما با ترکیه چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی روابط دوستانه ای داریم. روابط مختلفی با آنکارا داریم و اقلیم کردستان به حفظ و تقویت این روابط ادامه می‌دهد.

بارزانی با اشاره به روند گفت‌وگوهای صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) تصریح کرد: پس از دیدارم با رئیس‌جمهور ترکیه، احساس کردم حتی اگر روند کار به کندی پیش برود، آنکارا در موضوع صلح بسیار جدی است.

وی افزود: یک تصمیم جدی برای رسیدن به نتیجه وجود دارد و باید صبور بود، چرا که مشکلات چند ده‌ساله را نمی‌توان یک‌شبه حل کرد.

بارزانی با هشدار نسبت به رفتارهای حزب کارگران کردستان افزود: پ‌ک‌ک باید گام‌هایی اساسی بردارد. نمی‌توان از طرف مقابل انتظار داشت که ببینیم چه کاری انجام خواهد داد، این یک نظریه اشتباه است و هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

بارزانی ادامه داد:سخنان عبدالله اوجالان روشن است و اگر حزب کارگران این مسائل را عملی نکند، این موضوع حتی برای خود او نیز مایه ناامیدی خواهد بود.

وی در پایان گفت: شاهدیم که زمانی که مسائل به مرحله اجرا می رسد، متأسفانه حزب خواسته اوجالان را عملی نکرده و این موضوع می‌تواند به مردم کرد آسیب برساند. سخن من این است که برای رسیدن به نتیجه، برادران ما باید این مسئله را جدی‌تر بگیرند.