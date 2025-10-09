رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به گلستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، امروز پنجشنبه به منظور شرکت در همایش «اتحاد مقدس» و دیدار با فعالان فرهنگی و جهادی، به استان گلستان سفر میکند.
این برنامه با محوریت انسجام و اتحاد ملی صورت میگیرد که استان گلستان به عنوان اولین میزبان، از امروز پذیرای هیئتی از چهرههای برجسته ملی همچون سید احمد عبودتیان، منصور امینی و حاج حسین یکتا بوده و برنامههای این رویداد راهبردی تا شامگاه جمعه ادامه خواهد داشت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار، دیدار با علما، شرکت در یادواره شهدای مقاومت و نشست تخصصی با فعالان و گروههای جهادی از جمله برنامههای اصلی سفر حجتالاسلام قمی است.
این برنامهها در ادامه سلسله نشستهای تعاملی و گفتگو محوری است که با هدف بررسی راهکارهای عملی آینده، با حضور نخبگان و کنشگران استانی در حال برگزاری است.
نظر شما