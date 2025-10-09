قول سفر زیارتی وزیر آموزش و پرورش به دانش آموزان مدرسه دکترگنجی بیرجند

گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه دکتر داریوش گنجی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشآموزان و فرهنگیان استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در این استان ارزشمند و فرهنگی حضور دارم؛ استانی که مهد نخبگان و فرهیختگان بزرگی است و به خود میبالد که چهرههایی همچون دکتر گنجی را پرورش داده است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: با گرامیداشت یاد و نام زندهیاد دکتر گنجی، افزود: دکتر گنجی انسان فرهیخته، نمونه و جاودانهای بود که خدمات علمی و پژوهشی او نه تنها در کشور بلکه در سطح جهان تأثیرگذار بود.
کاظمی وی با بیان اینکه اقدام ارزشمندی که امروز برای پاسداشت نام و یاد ایشان در این مدرسه انجام شده، قطعاً در تاریخ این دیار ماندگار خواهد بود، گفت: سرودهای زیبایی که دانشآموزان اجرا کردند، نشان از استعداد و توانمندی نسل جوان ما دارد. به
وی بیان کرد: به پاس تلاش و انگیزه شما عزیزان، تصمیم گرفتیم در اولین فرصت، با مشارکت مسئولان استان، یک زمین چمن مصنوعی در مدرسه احداث کنیم تا محیط آموزشی و ورزشی شما بیش از پیش تقویت شود.
وزیر آموزش و پرورش از همراهی استاندار، نمایندگان مردم، مسئولان استانی و فرهنگیان قدردانی کرد و ادامه داد: از همه عزیزانی که برای ایجاد چنین فضای با نشاطی برای دانشآموزان تلاش کردند تشکر میکنم.
وی افزود: یقین دارم هر یک از این دانشآموزان، در آینده میتوانند به چهرههایی درخشان و افتخارآفرین برای کشور تبدیل شوند.
کاظمی خطاب به دانشآموزان گفت:مرحوم دکتر گنجی در همین شهر رشد یافت، در مدارس همین دیار تحصیل کرد و با همت، تلاش و ایمان، مسیر افتخار را پیمود و شما نیز میتوانید با پشتکار و اراده، همان مسیر را ادامه دهید. تفاوت انسانها در استعداد نیست، بلکه در تلاش، همت و ایمان است.
وی با تأکید بر نقش ایمان و اخلاق در موفقیت دانشآموزان، افزود: دوره تحصیل، دوران سرنوشتساز زندگی شماست و باید مراقب ایمان، اندیشه، اراده و حجاب خود باشید و با توکل بر خداوند متعال و قدرشناسی از نعمتهای الهی، مسیر پیشرفت را با جدیت دنبال کنید.
گفتنی است وزیر آموزش و پرورش به دانش آموزان این مدرسه قول سفر زیارتی مشهد داد.
همچنین آموزشگاه ۱۲ کلاسه زنده یاد دکتر داریوش گنجی در روستای دستگرد شهرستان بیرجند با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار خراسان جنوبی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به بهرهبرداری رسید. این مرکز آموزشی در زمینی به مساحت پنج هزار و هفتاد متر مربع و با زیربنای یک هزار و سیصد و نود و شش متر مربع احداث شده و برای تکمیل آن، ۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.
