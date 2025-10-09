مهدی طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته کودک و با اشاره به اینکه این هفته را چندسالی است با عنوان روز جهانی کودک در کشورمان پاس میداریم و در یک حرکت کمتر برخوردار از اصل ابتکار صرفاً به برنامههای گذرا و معمولی اکتفا میکنیم، اظهار کرد: ظرفیت کودک و نوجوان از بزرگترین سرمایههای کشورمان بهشمار میرود.
رئیس گروه فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در نظام آموزشی کشور ۲ نوع آموزش برای کودکان و نوجوانان بهعنوان ذخایر اصلی کشور تعریف شده است، ادامه داد: نخست، تعلیم و تربیت رسمی که ذیل راهبری نظام آموزش و پرورش قرار دارد و مدیران و معلمان خدوم در این راستا زحمت میکشند و جامعه نیز قدردان آنها است.
طهماسبی بیان کرد: نوع دوم آموزش ناظر بر آموزشهای غیر رسمی است که در این راستا شاید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهمترین و گستردهترین مجموعه آموزشی مرتبط با این قشر باشد.
ضرورت معرفی فعالیتهای کانون به کودکان و نوجوانان
وی با اشاره به پیشینه ۶۰ ساله فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کشور، افزود: این مجموعه قبل از انقلاب تشکیل شد و بعد از انقلاب نیز فعالیت خود را ادامه داد و با برخورداری از مربیان توانمند، ظرفیت و توان بالایی را در ارائه آموزش و مهارتآموزی به کودکان و نوجوانان دارا است.
طهماسبی بیان کرد: در سالیان گذشته بهویژه تا اواسط دهه ۹۰، روز و هفته کودک فرصتی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با ظرفیتها و فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نهاد اصلی تصمیمساز در این حوزه بود.
وی افزود: در این ایام دانشآموزان در ردههای سنی مختلف و به عنوان جامعه هدف با حضور در مراکز کانون پرورش فکری از برنامههای خلاقانه، زیبا و به یادماندنی تعریف شده توسط مربیان نیکاندیش و اثرگذار کانون استفاده میکردند.
این فعال فرهنگی و رسانهای در استان با تأکید بر اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محور طرحریزی و اجرای برنامههای مرتبط با کودک و نوجوان در فضایی غیررسمی و مبتنی بر آموزشهای مورد نیاز این قشر بوده است، گفت: این نهاد در طول ۶۰ سال گذشته خاصه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فعال بوده اما جایگاه آن باید احیا شود. طهماسبی با انتقاد از غفلت از نوجوانان در برنامههای هفته کودک، اظهار کرد: برنامهریزی این هفته نمیتواند برای بخشی از جامعه هدف کانون که نوجوانان هستند اثربخشی لازم را داشته باشد که معتقدم کانون پرورش فکری باید نسبت به این موضوع تغییر رویه دهد.
غفلت از نوجوانان در طراحی «هفته کودک»
وی تصریح کرد: رویه قبلی به این صورت بود که هفته کودک با عنوان «یک هفته با کانون» نامگذاری میشد و این نهاد طی همکاری و هماهنگی با آموزش و پرورش، طرحهای متنوعی را برای دانشآموزان تعریف میکرد و ضمن اینکه کودکان و نوجوانان با کانون آشنا میشدند، میان مربیان کانون و معلمان مدارس نیز تعامل و همکاری دوسویه در راستای اعتلای جامعه هدف ایجاد میشد که اتفاق مبارکی بود.
طهماسبی پرهیز از شعار زدگی و تأکید بر همخوانی برنامههای کانون متناسب با توان کودکان و نوجوانان را مهم ارزیابی کرد و افزود: این مجموعه از مربیان متخصص و کاربلد در حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی و ... برخوردار است که باید بهره بگیرد لذا باید از برونسپاری برنامههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرهیز شود.
این فعال فرهنگی و رسانهای استان ادامه داد: به جای دعوت و استفاده از این یا آن گروه فعال رسمی یا غیررسمی در حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی و ... برای اجرای برنامههای کودکان و نوجوانان، خوب است که کانون از ظرفیت مربیان خودش استفاده کند.
مطالبه رهبر انقلاب از مربیان کانون پرورش فکری
طهماسبی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع متولیان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۷۷، بیان کرد: در این دیدار، رهبر معظم انقلاب یک فضای عملیاتی و میدانی را برای مربیان کانون ترسیم و طرح و برنامه ارائه میکنند که بینظیر است و مربیان کانون نیز این توانمندی و ظرفیت را برای تحقق برنامهها بدون نگاه به برونسپاری، دارا هستند.
وی با ابراز تأسف از غفلت از نوجوانان در هفته کودک، ادامه داد: در گذشته برپایی یک هفته با کانون فرصت مغتنمی برای اجرای برنامههای حوزه کودکان و نوجوانان در مراکز کانون طی تعامل با آموزش و پرورش بود که این رویکرد در هفته کودک دنبال نمیشود.
رئیس گروه فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ وارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری کتاب را زیباترین و مهمترین محور فعالیت کانون دانست و گفت: کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه جایگاه ویژهای در منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی دارد و کانون با برخورداری از کتابخانههای ویژه کودکان و نوجوانان بستر مناسبی برای تربیت جامعه کتابخوان و اهل مطالعه است.
طهماسبی با یادآوری اینکه کانون باید کتاب را در محوریت همه فعالیتها قرار دهد، افزود: این مجموعه با توجه به جامعه مخاطب خود باید حافظ و مروج کتاب و فرهنگ مطالعه در بین این قشر حساس و سرنوشتساز باشد.
اهمیت تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان
وی کودکی و نوجوانی را فصل آموختن و قوام شخصیت انسان عنوان کرد و گفت: در بیان اهمیت تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان همین حدیث زیبا از امیرالمومنین (ع) بس که فرمودند: «دل نوجوان به زمین آماده و پاکی میماند، کـه هر بذری را در آن بپاشند، همان را قبول خواهد کرد». در اینجا اهمیت نهادهایی همچون آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشخص میشود.
طهماسبی با بیان اینکه یک هفته با کانون باید احیا شود، تصریح کرد: اگر کانون نوجوانان را در برنامههای خود نبیند یا کمرنگ ببیند، عملاً بخش بزرگی از مخاطبان را از دست میدهد و این جمعیت رها میشوند زیرا نه در برنامههای کودکان و نه جوانان دیده نمیشوند.
این فعال فرهنگی و رسانهای چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دوران بسیار ارزشمند نوجوانی مستلزم توجه بیشتری از سوی متولیان نهادهای تعلیم و تربیت است و طرحریزان و تصمیمسازان خاصه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید نگاه ویژه نسبت به نوجوانان داشته باشند.
طهماسبی در پایان گفت: این امیدواری وجود دارد که تصمیمگیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اندک تغییر رویه، بهدور از شعار زدگی و کارهای نمایشی، تکیه بر ظرفیتهای درونسازمانی کانون و بهرهگیری از ظرفیت اساتید و متخصصان حوزوی و دانشگاهی به کارهای عملیاتی در حوزه کودک و نوجوان روی آورند.
