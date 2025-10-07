گسترش فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با طرح «کانون مدرسه»

روح‌الله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در فصال پاییز با توجه به آغاز مدارس مراکز کانون در سراسر استان دو روز در هفته در نوبت بعدازظهر، یعنی از ساعت ۱۱ تا 17 فعال هستند و هدف از این اقدام این است که بچه‌ها در این بازه زمانی هم بتوانند از خدمات فرهنگی و آموزشی کانون بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: طرح «کانون مدرسه» از جمله همکاری‌های مؤثر کانون با آموزش‌وپرورش است و در این طرح، دانش‌آموزان در ساعت پرورشی یا هنر، به جای حضور در کلاس، در مراکز کانون حاضر می‌شوند و فعالیت‌های فرهنگی و هنری انجام می‌دهند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری افزود: برای اجرای این طرح، امکانات لازم در کانون فراهم می‌شود و مربی‌ها در آن یک ساعت، برنامه‌های متناسب با سن و نیاز بچه‌ها اجرا می‌کنند.

واحد یادآور شد: در حال حاضر سه مرکز در استان به‌صورت دو شیفت، از ساعت ۸ تا 17 فعال است.

وی عنوان داشت: پیشنهاد شده که همه دستگاه‌های فرهنگی یک مشاور نوجوان حتی به‌صورت نمادین داشته باشند و شهردار شهرکرد در این زمینه پیش‌قدم شدند و از این طرح استقبال کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حوزه کودک و نوجوان باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی این ظرفیت‌های کودکان دارند و ما آمادگی داریم این نسل آینده‌ساز را بهتر بشناسیم و حمایت کنیم.