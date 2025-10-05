آمادگی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری هفته کودک

روحالله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته ملی کودک از پانزدهم تا بیستویکم مهرماه برگزار میشود و شانزدهم مهر نیز بهعنوان روز جهانی کودک نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه شعار امسال «کودکان، حال خوش زندگی» انتخاب شده است تصریح کرد: این شعار تأکید دارد که کودکان نهتنها آیندهسازان کشور هستند، بلکه در لحظه حال نیز نقش مهمی در ساختن فضای شاد و سالم جامعه دارند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری افزود: برنامههای این هفته با مراسم غبارروبی گلزار شهدای شهرکرد در روز پانزدهم مهر آغاز میشود، در این مراسم، یاد هشت شهید کودک استان گرامی داشته میشود، تصاویر این شهدا با استفاده از فناوری هوش مصنوعی بازسازی شده و در قالب پوسترهایی رونمایی خواهد شد، همچنین یادبود شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز در این مراسم برگزار میگردد.
واحد گفت: در روز شانزدهم مهر، دیدار کودکان شاخص با نماینده ولیفقیه در استان برگزار میشود و عصر همان روز، جشن بزرگ هفته ملی کودک در فرهنگسرای شهرک با حضور خانوادهها و هنرمندان حوزه کودک برگزار خواهد شد.
وی عنوان داشت: در روز هفدهم مهر، دیوارنگارهای به طول ۳۵ متر در خیابان کودک با حضور ۵۰ کودک رنگآمیزی میشود، این دیوارنگاره روایتگر مبارزه با استبداد، پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، پیشرفتهای علمی و در نهایت رسیدن پرچم ایران به دستان امام زمان (عج) است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در قالب یک تریلی در روزهای هجدهم تا بیستم مهر در 6 منطقه هدف روستایی حضور خواهد یافت. این برنامه با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و ارائه خدمات فرهنگی به کودکان مناطق محروم طراحی شده است.
واحد یادآور شد: در این هفته، توجه ویژهای به سند ملی حقوق کودک و نوجوان میشود، دستگاههای اجرایی استان در انتشار شعارهای مرتبط همکاری خواهند داشت، همچنین حضور کودکان در نماز جمعه روز هجدهم مهر بهصورت نمادین برگزار میشود.
وی گفت: در تمامی ۲۲ مرکز استان، نمایشگاه دستاوردهای تابستانی کودکان برگزار میشود، عضویت در مراکز کانون نیز از پانزدهم تا بیستویکم مهرماه بهصورت رایگان خواهد بود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به تقارن هفته ملی کودک با هفته نجوم و فضا، برنامههای رصد آسمان در مراکز استان اجرا میشود و برای اولینبار، عینک واقعیت مجازی XR وارد استان شده که محیط اطراف کودک را به کهکشان تبدیل میکند و آموزش علوم مانند نجوم، زیستشناسی و شیمی را به شیوهای جذاب ارائه میدهد.
واحد گفت: معیار انتخاب کودکان شاخص دو مورد است، گروه اول کودکانی که در جشنوارههای ملی، استانی و کشوری رتبه کسب کردهاند؛ گروه دوم کودکانی با استعداد خاص در مراکز کانون، مانند دختر خانمی ۱۲ ساله که در تولید پادکست، کلیپ تصویری و معرفی کتاب بسیار فعال و خلاق است. هدف ما حمایت از این استعدادها برای حضور در جشنوارههای ملی و بینالمللی است.
وی با اشاره به برگزاری پویش «جهان کودک را ببین» عنوان داشت: این پویش با ساخت درناهای کاغذی توسط کودکان سراسر کشور اجرا میشود و روز هفدهم مهر، این درناها بهصورت نمادین روی نقشه فلسطین و نوار غزه نصب خواهند شد.
