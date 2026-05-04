  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۵

تولید سالانه ۵۷ تن عسل در شهرستان جویبار

تولید سالانه ۵۷ تن عسل در شهرستان جویبار

جویبار- مدیر جهاد کشاورزی جویبار از تولید سالانه ۵۷ تن عسل توسط ۱۱۰ زنبوردار شهرستان خبر داد و گفت: استقرار کندوهای زنبور عسل در باغات مرکبات، نقش مؤثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات دارد.

عبدالله رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید مشترک کارشناسان از زنبورستان‌های این شهرستان اظهار کرد: این بازدید با حضور کارشناسان حوزه زنبورداری و تولیدات دامی و با هدف بررسی وضعیت کلنی‌ها و میزان تأثیر گرده‌افشانی زنبورها بر شکوفه‌دهی در باغات مرکبات انجام شد.

وی افزود: در این برنامه، زنبورستان‌های مستقر در روستاهای کلاگرمحله و بیزکی مورد ارزیابی قرار گرفت و وضعیت سلامت، تراکم کلنی‌ها و چالش‌های پیش‌روی زنبورداران بررسی شد.

رحیمی با تأکید بر اهمیت تعامل میان باغداران و زنبورداران تصریح کرد: استقرار کندوها در باغات مرکبات علاوه بر تولید عسل باکیفیت و معطر، موجب بهبود باردهی درختان می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده نقش کلیدی زنبورها در چرخه تولید محصولات کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار ادامه داد: رعایت اصول فنی از جمله خودداری از سم‌پاشی در زمان گل‌دهی، از مهم‌ترین الزامات برای حفظ سلامت زنبورها و افزایش راندمان تولید است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی منطقه گفت: در حال حاضر ۱۱۰ زنبوردار با بیش از ۷ هزار کلنی در جویبار فعالیت دارند که سالانه به طور میانگین ۵۷ تن عسل تولید می‌کنند.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های میدانی و استفاده از دانش فنی روز می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و الگویی موفق برای سایر مناطق باشد.

کد مطلب 6819338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها