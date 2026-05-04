تولید سالانه ۵۷ تن عسل در شهرستان جویبار

عبدالله رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید مشترک کارشناسان از زنبورستان‌های این شهرستان اظهار کرد: این بازدید با حضور کارشناسان حوزه زنبورداری و تولیدات دامی و با هدف بررسی وضعیت کلنی‌ها و میزان تأثیر گرده‌افشانی زنبورها بر شکوفه‌دهی در باغات مرکبات انجام شد.

وی افزود: در این برنامه، زنبورستان‌های مستقر در روستاهای کلاگرمحله و بیزکی مورد ارزیابی قرار گرفت و وضعیت سلامت، تراکم کلنی‌ها و چالش‌های پیش‌روی زنبورداران بررسی شد.

رحیمی با تأکید بر اهمیت تعامل میان باغداران و زنبورداران تصریح کرد: استقرار کندوها در باغات مرکبات علاوه بر تولید عسل باکیفیت و معطر، موجب بهبود باردهی درختان می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده نقش کلیدی زنبورها در چرخه تولید محصولات کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار ادامه داد: رعایت اصول فنی از جمله خودداری از سم‌پاشی در زمان گل‌دهی، از مهم‌ترین الزامات برای حفظ سلامت زنبورها و افزایش راندمان تولید است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی منطقه گفت: در حال حاضر ۱۱۰ زنبوردار با بیش از ۷ هزار کلنی در جویبار فعالیت دارند که سالانه به طور میانگین ۵۷ تن عسل تولید می‌کنند.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های میدانی و استفاده از دانش فنی روز می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و الگویی موفق برای سایر مناطق باشد.