جوروند:سفیران سلامت به صورت رایگان بیماران صرع در ایلام را ویزیت کردند

رضا جوروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:تیم سفیران سلامت با هدف ارائه خدمات تخصصی به بیماران مناطق محروم و کمبرخوردار، وارد استان ایلام شد تا بیماران مبتلا به صرع را ویزیت و درمان کنند.
وی بیان کرد: این گروه شامل پزشکان متخصص و دارای فلوشیپ نورولوژی از برترین مراکز کشور است که طی سه روز آینده در بیمارستان رازی ایلام به بیماران خدماترسانی میکنند.
رئیس مرکز مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، با بیان اینکه در استان بیش از ۳۵۰ نفر مبتلا به صرع شناسایی شدهاند، گفت: سفیران سلامت درمان بیماران مناطق محروم را در اولویت برنامههای خود قرار دادهاند. این پزشکان طی این برنامه بیماران را ویزیت، مشاوره تخصصی ارائه و راهکارهای درمانی نوین را مطرح خواهند کرد.
بیماری صرع در گذشته به اشتباه با جنزدگی یا عوامل ماورایی، چشمزخم یا حتی تغذیه نادرست مرتبط دانسته میشد؛ اما پیشرفت علم پزشکی ثابت کرده که این بیماری ناشی از اختلال در اتصالات عصبی مغز است که ممکن است یک بخش یا کل مغز را درگیر کند.
