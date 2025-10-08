به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: باتوجه‌به گشت و کنترل شبانه‌روزی نیروهای یگان اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان الیگودرز در سطح مناطق تحت مدیریت و ارتفاعات منطقه حفاظت شده «قالی کوه» به یک گروه متخلف زیست‌محیطی برخورد کرده که پس از کمین چندساعته و شناسایی این متخلفین موفق شدند طی یک عملیاتی آنها را دستگیر کنند.



وی افزود: پس از بازرسی این متخلفین، یک قبضه اسلحه غیرمجاز پنج تیر و یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی «ام یک» به همراه لاشه شکار شده یک رأس گراز وحشی و تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: همچنین در خلال گشت و کنترل در سطح منطقه حفاظت شده «قالی کوه» محیط‌بانان به یک گروه دیگر از متخلفین برخورد کرده که موفق به دستگیری آنها شدند و از این متخلفین لاشه دو قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.

فرمان پور، بیان داشت: در ادامه گشت و کنترل در حوزه‌های آبی این شهرستان یک گروه صیاد غیرمجاز که بر خلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده بودند به همراه دوتخته تور سالیک و سایر ادوات صید توسط نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست اداره دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان ضمن هشدار به متخلفین زیست‌محیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیرمجاز و برخورد قاطعانه و بدون اغماض سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه قضا با این افراد، از همه دوستداران محیط‌زیست درخواست کرد که هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا دراسرع‌وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.