  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

۳ گروه متخلف زیست‌محیطی در الیگودرز دستگیر شدند

۳ گروه متخلف زیست‌محیطی در الیگودرز دستگیر شدند

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان از دستگیری سه گروه متخلف زیست‌محیطی در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: باتوجه‌به گشت و کنترل شبانه‌روزی نیروهای یگان اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان الیگودرز در سطح مناطق تحت مدیریت و ارتفاعات منطقه حفاظت شده «قالی کوه» به یک گروه متخلف زیست‌محیطی برخورد کرده که پس از کمین چندساعته و شناسایی این متخلفین موفق شدند طی یک عملیاتی آنها را دستگیر کنند.

وی افزود: پس از بازرسی این متخلفین، یک قبضه اسلحه غیرمجاز پنج تیر و یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی «ام یک» به همراه لاشه شکار شده یک رأس گراز وحشی و تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: همچنین در خلال گشت و کنترل در سطح منطقه حفاظت شده «قالی کوه» محیط‌بانان به یک گروه دیگر از متخلفین برخورد کرده که موفق به دستگیری آنها شدند و از این متخلفین لاشه دو قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.

فرمان پور، بیان داشت: در ادامه گشت و کنترل در حوزه‌های آبی این شهرستان یک گروه صیاد غیرمجاز که بر خلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به صید غیرمجاز ماهی کرده بودند به همراه دوتخته تور سالیک و سایر ادوات صید توسط نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست اداره دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان ضمن هشدار به متخلفین زیست‌محیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیرمجاز و برخورد قاطعانه و بدون اغماض سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه قضا با این افراد، از همه دوستداران محیط‌زیست درخواست کرد که هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا دراسرع‌وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.

کد خبر 6615562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها