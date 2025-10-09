به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر اظهار کرد: پایش دایمی زیرساختها، ارائه راهکارهای بومی توسط کارگروهها و تاکید بر پیش بینی اسکان اضطراری برای شرایط بحرانی و هنگام بروز حوادث ضروری است.
وی خواستار افزایش برنامههای آموزشی برای مردم توسط دستگاه های اجرایی، فرهنگی، آموزشی، صدا و سیما و رسانه ها شد و تاکید کرد: شهرداریها ، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی مکلف هستند حداکثر آمادگی را در اجرای دستورالعملهای اسکان اضطراری حاصل کنند.
استاندار بوشهر با تاکید بر نقش مهم بوشهر در رشد و توسعه اقتصاد ملی، خواستار تقویت هماهنگی بین دستگاهها برای اجرای دقیق دستورالعملها در راستای کاهش آسیبپذیری و افزایش آمادگی در حوزه پدافند غیرعامل شد.
وی ضمن انتقاد از وجود برخی کاستیها که از گذشته تاکنون رفع نشده، تاکید کرد: گزارشهای ارائه شده نشان از پیشرفت در اجرای برنامه ها در چند ماه گذشته دارد اما کافی نیست و نباید به دستاوردهای کنونی قانع باشیم.
زارع افزود: اجرای کامل سیاستها و دستورالعملهای ۱۰ گانه ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل، نیازمند انسجام و هماهنگی حداکثری میان تمامی دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به انجام برنامه ها نیست.
