۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۹

هوای مشهد ناسالم است؛۲ منطقه در وضعیت قرمز

مشهد- بر اساس گزارش‌ها شاخص کیفیت هوا با عدد ۱۰۷ در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز سه شنبه پانزدهم مهرماه با ثبت عدد ۱۰۷در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۰۵ در در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه نخریسی و ساختمان با شاخص عدد ۱۵۶ در وضعیت قرمز(ناسالم برای تمامی گروه ها) قرار دارد و مناطق ویلا، ساختمان، چمن، سجاد و وحدت در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، قابل قبول است.

