۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

آلودگی هوای مشهد از مرز هشدار گذشت؛ برخی مناطق در شرایط قرمز

مشهد- شاخص کیفیت هوای مشهد با ثبت عدد ۱۲۳ از مرز هشدار گذشت و در مناطقی چون نخریسی و سجاد به ۱۷۱ رسید و وضعیتی قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه هجدهم مهرماه با ثبت عدد ۱۲۳ در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۲۸ در در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در منطقه نخریسی، سجاد، ویلا، وحدت و ساختمان با شاخص عدد ۱۷۱ در وضعیت قرمز(ناسالم برای تمامی گروه ها) قرار دارد و بقیه مناطق در وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه های حساس) قراردارد.

